تفاصيل مروعة حول إصابة كريم قاسم بكورونا

روى الممثل المصري الشاب، كريم قاسم، اليوم الأحد، تفاصيل مروعة بشأن إصابته بفيروس “كورونا” المستجد.

وفي أول ظهور له بعد الإصابة، قال في رسالة مصورة له شاركها عبر حسابه على موقع “إنستغرام” للتواصل الاجتماعي، إن أعراض مرض (كوفيد-19) بدأت بالظهور عليه لأول مرة في شهر أيار، وبالتحديد يومي 17 و18، وبدأت بصداع هستيري لدرجة أنه كان يشعر وكأنه يعاني من نزيف في المخ من قوته، إلى جانب آلام حادة في الجسم ودرجة حرارة عالية.

وتابع أنه بعد مرور 12 ساعة من ظهور الأعراض عليه قرر أن يخبر جميع من التقى بهم قبل أسبوعين من إصابته.

وأشار كريم قاسم إلى أن ارتفاع درجة الحرارة استمر معه نحو 5 أيام، وأن أصعب أيامه مع الفيروس كانت في اليوم الرابع والخامس، وكان يعاني من فقدان حاسة الشم والتذوق، وعلى الرغم من أنه لم يجري مسحة بعد إلا أنه كان يشعر أن الفيروس تمكن منه، وأنه شعر وقتها أنه يحتضر وفكر في تسجيل مقطع مصور لوصيته.

ولفت إلى أنه منذ انتشار فيروس “كورونا” بشكل مخيف في شهر مارس/ آذار قرر أن يغادر المنزل خوفا على صحة والده المسن البالغ من العمر 79 عاما، وانتقل إلى السكن في منزل آخر، خاصة وأنه في تلك الفترة كان منشغلا بتصوير مشاهده في مسلسل “لما كنا صغيرين” ويحتك بالكثيرين بداخل موقع التصوير.

وأكد قاسم أنه لا يعلم حقا كيف أصيب بالفيروس، موضحا أنه انتهى من تصوير المسلسل في أواخر شهر نيسان/ أبريل، ومنذ ذلك الحين ولمدة أسبوعين لم يغادر منزله سوى للقاء بعض الأصدقاء أو تجمعات بسيطة في شهر رمضان.

وفي رسالته المصورة، طمأن كريم قاسم جمهوره على حالته الصحية بعد الإصابة، وأنه بخير وفي تحسن مستمر بعد مرور أسبوعين.

يشار إلى أن مسلسل “لما كنا صغيرين” عُرض خلال شهر رمضان الماضي، وهو من بطولة خالد ‏النبوي، ‏ومحمود ‏حميدة، ‏وكريم ‏قاسم، و‏ريهام ‏حجاج، ‏ونسرين ‏أمين، ونبيل عيسى، ومحمود حجازي، وهاني عادل، ومن تأليف أيمن سلامة، وإخراج محمد علي.

ومن أشهر أعمال كريم قاسم أفلام “أوقات فراغ” و”الماجيك” و”كدبة كل يوم”، ومسلسلات “خاص جدا” و”الجماعة” و”مملكة إبليس”.