تفاصيل مروعة بمقتل شيخ قبيلة بارز على يد طباخه

( المستقلة)أعلنت الداخلية السعودية ، عن القبض على مقيم يمني قتل مسناً سعودياً غدراً بسيارته.

ونقلت وكالة الأنباء السعودية “واس”، عن المتحدث الإعلامي لشرطة منطقة عسير المقدم زيد الدباش قوله، إن الجهات الأمنية تمكنت من القبض على مقيم يمني الجنسية في العقد الثالث من عمره، بوقت وجيز، وذلك بعد إقدامه على جريمة قتل مواطن كبير السن غدرًا بسيارته، في محافظة الحرجة التابعة لمنطقة عسير في جنوب غرب المملكة.

وأضاف المتحدث، أنه جرى إيقاف المقيم اليمني واستكمال الإجراءات النظامية كافة بحقه لإحالته للنيابة العامة.

ولم يكشف المتحدث عن اسم المقتول، إلا أن سعوديين قالوا على مواقع التواصل الاجتماعي إنه الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني القحطاني، أحد شيوخ “قحطان”، وهي واحدة من أكبر قبائل شبه الجزيرة العربية بحسب “الإمارات اليوم”.

وأعلن ملتقى قبائل شريف قحطان عن مقتل أحد رموز قبيلة قحطان وهو الشيخ مسفر بن ناصر بن وقيان السنحاني، بمحافظة الحرجة في منطقة عسير جنوب السعودية.

وذكر ملتقى قبائل شريف قحطان الرسمي عبر موقع “تويتر”، أنه سيتم تشييع جثمان الشيخ مسفر، وسط إجراءات وقائية معينة.

وضجت مواقع التواصل حول سبب وفاة الشيخ مسفر، أمس، إذ تداولت مصادر محلية أنباء تقول إن السنحاني قتل على يد طباخه.

ولاحقا، ذكرت صفحة “منصات قحطان الإعلامية” عبر “تويتر” أنه تم القبض على قتلة الشيخ مسفر في عقبة مركز مربه في أسفل عقبة ضلع.

بدأت القصة بدأت عندما انتقل الشيخ مسفر إلى منزله الجديد الذي كلفه 6 مليون ريال، وجاء إليه أحد أصدقائه يطلب منه توظيف 2 يمنيين لديه كطباخين مشيراً إلى أنهم ماهرين في عملهم.

وبالفعل وظفهم الشيخ مسفر وحدد لهما 3 آلاف ريال كراتب لكل فرد كما رأى أن إطارات سيارتهما قديمة فقام بتغييرها لهما بدون مقابل ، وبعد 3 أيام جاءا إليه وطلبا أن يتركا العمل فوافق القحطاني .

ويوم الجريمة اتصل اليمني بالشيخ مسفر وقال له أريد أن أقابلك، وذلك بعد علمه أن الشيخ مسفر لديه أموال وكان قد حصل على 2 مليون ريال من إحدى القضايا.

بالفعل قابلهم الشيخ مسفر في وادي مضارح، وفاجأه اليمني “ياسر” بطلب أموال منه وتبادلا الحديث حتى قام ياسر بذبح الشيخ مسفر ووضعه في المقعد الخلفي لسيارة الشيخ وتركه.

قابل أحد الأشخاص ياسر وسأله عن الدم الذي يوجد على ملابسه، فرد ياسر زاعماً أنه كان يذبح عند الشيخ مسفر لوجود وليمة، وعندما ساوره الشك ذهب لمكان سيارة الشيخ مسفر وتفاجأ به في المقعد الخلفي للسيارة مذبوحاً .

قاموا بإبلاغ الجهات الأمنية التي تمكنت من القبض على اليمني ياسر في مربة بعسير.

وعرف الشيخ مسفر في السعودية والخليج كأحد أبرز شيوخ قبائل قحطان كما اشتهر بأعماله الخيرية، وأطلق رواد “تويتر” عقب وفاته وسم “وفاة الشيخ مسفر بن وقيان”.( النهاية)