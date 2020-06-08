تفاصيل ما حصل بالنجف الاشرف ليلة امس من مصادمات

( المستقلة)… كشف مصدر أمني في محافظة النجف الاشرف عن تفاصيل المصادمات التي رافقت تظاهرات شهدتها المحافظة .

وقال المصدر لوكالة الصحافة المستقلة اليوم إنه “تم حرق كرفانين تابعين لمنزل المحافظ لؤي الياسري“، موضحاً أنه “أثناء وصول للدفاع المدني والمباشرة بعمليات الاخماد تم الاعتداء على فرق الدفاع بالحجارة ما اسفر عن اصابة منتسبين اثنين بجروح مختلفة مع تضرر عدد من عجلات الاطفاء“.

وأشار إلى “حرق اطارات بالقرب من الوقف الشيعي وسقيفة مدخل الوقف ” مبيننا انه “لم يتم تسجيل اي حالة وفاة في صفوف المتظاهرين بالوقت الحالي مع تسجيل اصابات غير معلومة“.

واصيب عدد من الاشخاص، مساء الاحد، اثناء اشعال النار في مبنى حكومي في محافظة النجف، خلال تظاهرة مطالبة بإقالة المحافظ ومسؤولين محليين.

وقال مصدر امني إن عدداً من الأشخاصاشعلوا النيران في بوابة ديوان محافظة النجف وتوجهوا إلىمنزل المحافظ لؤي الياسري مطالبين بإقالته من المنصب.( النهاية)