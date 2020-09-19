تفاصيل عودة “نجاة الصغيرة” إلى الساحة الغنائية مرة أخرى

المستقلة/ منى شعلان/ تعود الفنانة الكبيرة نجاة الصغيرة للساحة الغنائية بعد فترة غياب بأغنية وطنية تحمل إسم “تعظيم سلام” من ألحان صلاح الشرنوبى، وتوزيع يحيى الموجى.

وأوضح الموسيقار الكبير صلاح الشرنوبي ، فى تصريح خاص لـ”المستقلة” ، أن أغنية “تعظيم سلام” ، ستكون هدية خاصة من الفنانة الكبيرة للمصريين ، وللجيش المصري على وجه التحديد.

وأضاف : أن الأغنية كانت ستقدم منذ عامين لكن لظروف خاصة بالفنانة القديرة نجاة تم تأجيلها، وأيضا لظروف الكورونا ، لكن في وقت قريب جدا سوف تسجلها النجمة الكبيرة نجاة لطرحها في أقرب وقت.

وأشار إلى أنه إنتهى من كتابة النوت الخاصة بالأغنية ، ولكن جار بعض التعديلات عليها ، حتى تكتمل بشكل نهائى .

وتقول كلماتها: تعظيم سلام لجيش بلادي .. خير جنود الأرض دولا حماة الأرض.. محروسة بيه دايمًا بلادي ..بإيد بتبني وإيد بتحمي.. وعيون بتحرس حدود بلادي.

وكانت نجاة الصغيرة أعلنت اعتزالها الفن في عام 2002، لكنها عادت في عام 2017 بأغنية “كل الكلام”، وهي كلمات الشاعر الراحل عبد الرحمن الأبنودى، وألحان طلال، وتوزيع موسيقى يحيى الموجى ومن إخراج هانى لاشين.