تفاصيل “صفقة العصر” كما تُطرح في “ورشة” المنامة

(المستقلة)..كتبت صحيفة “الشرق ” تقول : نشرت وسائل الإعلام الإسرائيلية بنودا عن صفقة القرن التي سيتم المصادقة عليها في أواخر شهر حزيران الجاري ‏‏2019 بالبحرين، قالت إنها من الصفقة المعروفة إعلاميا بـ”صفقة القرن”، والتي تبنتها الإدارة الأميركية بقيادة دونالد ‏ترامب لحل القضية الفلسطينية‎.‎

‎ وقالت صحيفة “يسرائيل هيوم” العبرية، إن الوثيقة بدأت بعبارة “هذه هي بنود صفقة العصر المقترحة من الإدارة ‏الأميركية‎”.‎

‎ ‎في ما يلي النقاط الرئيسية في الاتفاقية‎:‎

‎ ‎‎- ‎الاتفاق‎ ‎

يتم توقيع اتفاق ثلاثي بين إسرائيل ومنظمة التحرير وحماس وتقام دولة فلسطينية يطلق عليها “فلسطين الجديدة” على ‏أراضي الضفة الغربية وقطاع غزة من دون المستوطنات اليهودية القائمة‎.‎

‎ ‎‎- ‎إخلاء الأرض‎ ‎

الكتل الاستيطانية كما هي تبقى بيد إسرائيل وستنضم إليها المستوطنات المعزولة وتمتد مساحة الكتل الاستيطانية ‏لتصل إلى المستوطنات المعزولة‎.‎‎ ‎

‎- ‎القدس‎ ‎

لن يتم تقسيمها وستكون مشتركة بين إسرائيل وفلسطين الجديدة، وينقل السكان العرب ليصبحوا سكانا في فلسطين ‏الجديدة وليس إسرائيليي ن- بلدية القدس تكون شاملة ومسؤولة عن جميع أراضي القدس باستثناء التعليم الذي تتولاه ‏فلسطين الجديدة، وفلسطين الجديدة هي التي ستدفع لبلدية القدس اليهودية ضريبة الأرنونا والمياه‎.‎

‎ ‎كما أنه لن يسمح لليهود بشراء المنازل العربية، ولن يسمح للعرب بشراء المنازل اليهودية. لن يتم ضم مناطق إضافية ‏إلى القدس. ستبقى الأماكن المقدسة كما هي اليوم‎.‎

‎ ‎‎- ‎غزة

‎ ‎ستقوم مصر بمنح أراض جديدة لفلسطين لغرض إقامة مطار ومصانع وللتبادل التجاري والزراعة، دون السماح ‏للفلسطينيين بالسكن فيها‎.‎

‎ ‎حجم الأراضي وثمنها يكون متفقا عليه بين الأطراف بواسطة الدول المؤيدة، ويأتي تعريف الدول المؤيدة لاحقا… ‏ويشق طريق أوتستراد بين غزة والضفة الغربية ويسمح بإقامة ناقل للمياه المعالجة تحت أراض بين غزة وبين الضفة‎.‎

‎ ‎‎- ‎الدول المؤيدة‎ ‎

الدول التي وافقت أن تساعد في تنفيذ الاتفاق ورعايته اقتصاديا وهي (الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي ودول ‏الخليج المنتجة للنفط‎).‎‎ ‎

ولهذه الغاية يتم رصد مبلغ 30 مليار دولار على مدى خمس سنوات لمشاريع تخص فلسطين الجديدة. ( ثمن ضم ‏المستوطنات لإسرائيل وبينها المستوطنات المعزولة تتكفل بها إسرائيل‎).‎‎ ‎

‎- ‎توزيع المساهمات بين الدول الداعمة‎ ‎

الولايات المتحدة الأميركية 20?، الاتحاد الأوروبي 10?، دول الخليج المنتجة للنفط 70?، وتتوزع النسب بين الدول ‏العربية حسب إمكانياتها النفطية (وتفسير تحميل دول النفط غالبية تكلفة المشروع أنها هي الرابح الأكبر من الاتفاق‎).‎

‎ ‎‎- ‎الجيش‎ ‎

يمنع على فلسطين الجديدة أن يكون لها جيش والسلاح الوحيد المسموح به هو سلاح الشرطة إسراييل هي التي ‏ستحميها‎.‎

‎ ‎سيتم توقيع اتفاق بين إسرائيل وفلسطين الجديدة على أن تتولى إسرائيل الدفاع عن فلسطين الجديدة من أي عدوان ‏خارجي، بشرط أن تدفع فلسطين الجديدة لإسرائيل ثمن دفاع هذه الحماية ويتم التفاوض بين إسرائيل والدول العربية ‏على قيمة ما سيدفعه العرب للجيش الإسرائيلي ثمنا للحماية‎.‎‎ ‎

‎- ‎الجداول الزمنية ومراحل التنفيذ‎ ‎

عند توقيع الاتفاقية‎:‎

‎ ‎تفكك حماس جميع أسلحتها، وتسليحها ويشمل ذلك السلاح الفردي والشخصي لقادة حماس ويتم تسليمه للمصريين‎.‎

‎ ‎يأخذ رجال حماس بدلا عن ذلك رواتب شهرية من الدول العربية‎.‎‎ ‎

تفتح حدود قطاع غزة للتجارة العالمية من خلال المعابر الإسرائيلية والمصرية وكذلك يفتح سوق غزة مع الضفة ‏الغربية، وكذلك عن طريق البحر‎.‎

‎ ‎بعد عام من الاتفاق تقام انتخابات ديموقراطية لحكومة فلسطين الجديدة وسيكون بإمكان كل مواطن فلسطيني الترشح ‏للانتخابات‎.‎

‎ ‎بعد مرور عام على الانتخابات يطلق سراح جميع الأسرى تدريجيا لمدة ثلاث سنوات‎.‎‎ ‎

في غضون خمس سنوات، سيتم إنشاء ميناء بحري ومطار لفلسطين الجديدة وحتى ذلك الحين يستخدم الفلسطينيون ‏مطارات وموانئ إسرائيل‎.‎

‎ ‎الحدود بين فلسطين الجديدة وإسرائيل تبقى مفتوحة أمام مرور المواطنين والبضائع كما هو الحال مع الدول الصديقة‎.‎

‎ ‎يقام جسر معلق يرتفع عن سطح الأرض 30 مترا ويربط بين غزة والضفة وتوكل المهمة لشركة من الصين وتشارك ‏في تكلفته الصين 50%، اليابان 10%، كوريا الجنوبية 10%، أستراليا 10%، كندا 10%. أميركا والاتحاد ‏الأوروبي مع بعضهما 10‏‎%.‎

‎ ‎‎- ‎غور الأردن‎ ‎

سيظل وادي الأردن في أيدي إسرائيل كما هو اليوم، وسيتحول الطريق 90 إلى طريق من أربعة مسارات، وإسرائيل ‏تشرف على شقه، منها مسلكان يكونان للفلسطينيين ويربطان فلسطين الجديدة مع الأردن ويكون الطريق تحت ‏إشرافهم‎.‎

‎ ‎‎- ‎العقوبات‎ ‎

في حال رفضت حماس ومنظمة التحرير الصفقة، فإن الولايات المتحدة سوف تلغي كل دعمها المالي للفلسطينيين ‏وتعمل جاهدة لمنع أي دولة أخرى من مساعدة الفلسطينيين‎.‎‎ ‎

إذا وافقت منظمة التحرير الفلسطينية على شروط هذا الاتفاق ولم توافق حماس أو الجهاد الإسلامي، يتحمل التنظيمان ‏المسؤولية وفي أي مواجهة عسكرية بين إسرائيل وحماس، ستدعم الولايات المتحدة إسرائيل لإلحاق الأذى شخصيا ‏بقادة حماس والجهاد الإسلامي، حيث أن أميركا لن تتقبل أن يتحكم عشرات فقط بمصير ملايين البشر‎.‎

‎ ‎في حال رفضت إسرائيل الصفقة، فإن الدعم الاقتصادي لإسرائيل سوف يتوقف