تفاصيل سقوط شبكة تجارة أعضاء في الموصل .. سعر الكلية 12 الف دولار

 تفاصيل سقوط شبكة تجارة أعضاء في الموصل .. سعر الكلية 12 الف دولار

المستقلة … صدقت محكمة تحقيق الموصل الأيمن، اقوال 11 متهمين بتشكيل عصابة للإتجار بالأعضاء البشرية في محافظة نينوى.

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وقال القضاء في بيان إن “المتهمين اعترفوا بقيامهم بالإتجار بالأعضاء البشرية (الكلى) في محافظة نينوى، مبيناً ان “سعر الكلية الواحدة وصل الى 12 الف دولار”.

واضاف البيان ان “المتهمين تم ايقافهم وفق احكام المادة 17 من قانون بيع الاعضاء البشرية”

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