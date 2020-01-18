تفاصيل جديدة عن اغتيال سليماني يكشفها تسجيل لترامب

(المستقلة)..كشف الرئيس الأميركي دونالد ترمب تفاصيل جديدة عن عملية قتل قاسم سليماني وأبومهدي المهندس في العراق قبل نحو أسبوعين.

وسرد ترمب في كلمة له بحفل أقيم في منتجع مارالاغو في ولاية فلوريدا مساء الجمعة ما حدث خلال الدقائق الأخيرة من عمر سليماني والمهندس، بحسب تسجيل صوتي نشرته شبكة “سي إن إن”.

وبحسب ما يسمع في المقطع، قال ترمب إن “سليماني قال أشياء سيئة عن بلادنا من قبيل سوف نهاجم بلادكم ونقتل الناس”، ووصفه بأنه كان “إرهابيا مدرجا في قائمتنا”.

ثم مضى ترمب قائلا : “كم يكفي أن نستمع لهذا الهراء؟” مشيرا إلى أنه “سليماني الذي يفترض أنه شخص لا يقهر، كان سينفذ تهديداته بالفعل”.

وتطرق الرئيس الأميركي إلى الحديث الذي دار بينه وبين مسؤول عسكري أثناء متابعة العملية على الهواء.

يقول له المسؤول: “إنهما (سليماني والمهندس) معا في السيارة. هما في سيارة مصفحة. يبقى أمامها دقيقتان و11 ثانية. ستنتهى حياتهما بعد دقيقة، بعد 30 ثانية، 10 ثوان، ثم يحدث صوت انفجار كبير”.

وقتل قائد “فيلق القدس” في الحرس الثوري الإيراني مع القيادي في الحشد الشعبي العراقي بضربة لطائرة أميركية من دون طيار قرب مطار بغداد في الثالث من يناير، وكلاهما مصنف على قوائم الإرهاب الأميركية.

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المصدر : CNN