تفاصيل جديدة حول قضية سارق فيلا نانسي عجرم

المستقلة /برزت في الساعات القليلة الماضية تطورات جديدة في قضية اقتحام فيلا الفنانة اللبنانية نانسي عجرم من قبل سارق مسلّح، وإردائه على يد زوجها الدكتور فادي الهاشم.

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فيديو : تفاصيل وتطورات جديدة بقضية قتيل فيلا نانسي

عائلة قتيل فيلا نانسي تواجه أزمتين جديدتين

فقد أطلّت المحامية رهاب بيطار، الوكيلة القانونية لعائلة السارق محمد الموسى، في مقطع فيديو جديد نشرته على مواقع التواصل الإجتماعي، “لغاية في نفس يعقوب على ما يبدو”، بحسب ما نقل موقع “أغاني أغاني”، وقالت إن البعض يُحاول دفع الملايين للإعلام من أجل تشويه الحقائق.

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