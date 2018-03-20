تفاصيل جديدة بشخصية يسرا فى مسلسل “بني يوسف”

(المستقلة) … تصور النجمة يسرا مشاهدها فى مسلسل “بنى يوسف”، والذى تخوض به السباق الرمضانى المقبل بمشاركة العديد من النجوم وضيوف الشرف، ونكشف تفاصيل جديدة فى شخصية يسرا ضمن أحداث المسلسل حيث أن بعد اتهامها بجريمة قتل ودخولها السجن تقرر الهرب من السجن بعد ما تجيد التمثيل فى أنها شخصية مجنونة ومهووسة فى أحد حلقات المسلسل، وبالفعل تهرب من السجن وتتوالى الأحداث بعدها لكى تبحث عن برائتها بنفسها.

وتجسد يسرا شخصية مستشارة قانونية فى المحكمة الدستورية وتتعرض لضغوط نفسية بعد فقدان ابنها فى الحلقات الأولى من المسلسل، إلى أن تتورط فى جريمة قتل ويتم القبض عليها، كما انتهت يسرا من تصوير 4 أسابيع كاملة من العمل،

“بنى يوسف” اسم مؤقت للمسلسل ويكتبه 3 من المؤلفين الشباب، ويخرجه محمد على، ويشارك فى بطولته شيرين رضا، نجلاء بدر، أحمد حاتم، نهى عابدين، محمد شاهين، عمر زهران، لطيفة فهمى، إنجى أبو زيد، عبد الرحيم حسن، محمود فارس، وهدى المفتى ونجلاء بدر، إنتاج جمال العدل.