تفاصيل برنامج The Voice Senior لهاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم قبل عرضه

المستقلة/ منى شعلان/ تبدأ قناة mbc مصر ، عرض برنامج “The Voice SENIOR” اعتباراً من 7 أكتوبر الجاري، كل أربعاء في تمام الساعة 8:30 مساءً ، وهو البرنامج الذي يعتمد على اكتشاف المواهب الفنية في عُمر بعد الستين.

وتضم لجنة التحكيم المدربين الأربعة: هاني شاكر وسميرة سعيد ونجوى كرم وملحم زين، فيما يقدم البرنامج ياسر السقاف وأنابيلا هلال، اللذان يرافقان المشتركين على المسرح وكذلك خلف الكواليس.

وأشاد الفنان الكبير هاني شاكر بتجربة التدريب في البرنامج ووصفها بالممتعة والجديدة ، قائلا:” أتاحت لنا هذه التجربة فرصة اللقاء بنجوم ومواهب كبيرة في السن، لم تحظَ بشهرة تستحقها في الماضي ولطالما تمنّتها، بعضهم لم يسبق له وأن خاض غمار التحدي، والبعض الآخر أنهكه التحدي فقرّر اختصار الطريق والبقاء في البيت، إلى أن جاء هذا البرنامج اليوم ليعيد إحياء الحلم القديم”.

كما إعتبرت سميرة سعيد هذه التجربة من أحلى وأمتع التجارب التي خاضتها، مشيرة أنها فكرة استثنائية وخطوة عظيمة وفريدة من نوعها لأكثر من سبب، أبرزها أن البرنامج يمنح فرصة لأصحاب المواهب أن تبرز إمكاناتها بعدما حالت ظروف مهنية أو عائلية أو اجتماعية وغيرها دون تمكّنها من ممارسة الغناء وتحقيق الأحلام”.

ولفتت نجوى كرم إلى أن المواهب في هذا البرنامج، لو لم تكن حقيقية لما تقدمت للمشاركة ، ورغم أن الظروف ربما لم تخدمها عبر مراحل حياتها السابقة، لكنها اليوم ودون أدنى شك استطاعت أن تبدع في أداء ألوان غنائية مختلفة، فلكل موهبة مشاركة خصوصية وطعم ونكهة مميزة، الأمر الذي شكّل حيرة بالنسبة للمدربين وجعل مهمة الاختيار بيننا غاية في الصعوبة”.

من جانبه ثمّن ملحم زين تجربته في البرنامج قائلاً:”كنتُ مدركاً بأن ذلك الجيل من المشاركين اليوم في البرنامج هو جيل يتمتع بثقافة موسيقية وفنية عالية، وقد أمتعنا المشاركون حقاً بأغنيات للعمالقة كعبدالوهاب وناظم الغزالي ووديع الصافي وغيرهم من الكبار ، كل ذلك صعّب الأمر علينا في لجنة التحكيم، وجعل الحمل ثقيلاً في لحظات الاختيار”.

وفى سياق متصل يأتى البرنامج في 7 حلقات، تبدأ مع المرحلة الأولى: “الصوت وبس” التي تمتد عبر أربع حلقات، تقف خلالها المواهب تباعاً على المسرح لتقدم مختلف الألوان الغنائية من حديثة وكلاسيكية وطربية وغيرها، بانتظار التفاف أحد كراسي المدرّبين الأربعة. أما المرحلة الثانية (Sing Off) فتتوزع على حلقتين، حيث يضم كل مدرب أربعة أصوات إلى فريقه، ليختار منها لاحقاً صوتين فقط ينتقلان إلى المرحلة النهائية، حيث يغني كل من المتأهّلين أغنية منفردة، قبل أن يتوّج في الحلقة الأخيرة بلقب البرنامج.