تفاصيل المؤتمر الصحفي لملتقي سانت كاترين العالمي

المستقلة – القاهرة – وليد الرمالي

عقد اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، امس السبت، المؤتمر الصحفي لملتقى سانت كاترين لتسامح الأديان، تحت عنوان “هنا نصلي معا”، والذي يقام خلال الفترة من ١٠ إلى١٢أكتوبر المقبل.

وحضر المؤتمر كل من: الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف نائبا عن السيد رئيس الوزراء، الدكتور خالد العناني وزير الآثار، الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، السفيرة نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج، والنائب عمرو صدقي رئيس لجنة السياحة والطيران المدني بمجلس النواب.

ورحب اللواء خالد فودة، محافظ جنوب سيناء، بالحضور وأعلن أن الملتقي تحت رعاية رئيس الجمهورية، مشيرا إلى أن المؤتمر يهدف إلى إرسال رسالة سلام للعالم نقول فيها تسامح وكلنا نعيش سويا على الأرض المقدسه الدين لله والوطن للجميع.

وأكد: “سوف نصلي يوم ١١ أكتوبر في مدينة سانت كاترين وإرسال رسالة سلام لجميع الدول المحبة للسلام وإرسال رسالة ثانية هذه هي سيناء هنا الأمن والأمان وقد قامت المحافظة بتطوير المدينة بتكلفة ١٠٠ مليون جنيه على مدى ثلاثة أشهر وسوف يتم وضع حجر أساس مسجد بالمدينة وافتتاح استراحة الزعيم الراحل محمد أنور السادات بالتعاون مع وزاره الثقافة وافتتاح ملاعب كره قدم بالتعاون مع وزارة الشباب”.

وذكر أنه قامت مؤسسة الرئاسة بتكليف وزارة السياحة بتنظيم الملتقى ليكون ملتقى دولي عالمي لإرسال رسالة سلام إلى العالم أجمع لتسامح الأديان وسوف تقوم وزارة الآثار بمشاركة ٤٠ سفيرا من دول العالم للمشاركا في الملتقى.

وأشار لمشاركة هيئة الاستعلامات بحضور ممثلين من وكالات الأنباء العالمية لتغطية أحداث الملتقى ودعوه كبار الكتاب والمثقفين لحضور الملتقى، وقدم المحافظ الشكر لجميع من ساهم في تنظيم الملتقي باسم مصر.

وأعرب الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، ونائب عن رئيس الوزراء في كلمته، أن الملتقى هذا العام قد انتقل من المحلية إلى العالمية، من حيث استقبال الشخصيات الدينية المختلفة على مستوى العالم لحضور الملتقى، بالإضافة إلى الفعاليات التي ستقام في الملتقى، والتي سيعمل فيها الملتقى على إرساء فكرة ترسيخ التسامح الديني الذي لابد وأن تبدأ دائما وأبدًا من مصر بلد التقاء الأديان، والتي لا تزال على مر العصور تحتضن كل الأديان والرسالات السماوية.

وأعرب وزير الشباب والرياضة، عن سعادته بالمشاركة في أكبر ملتقى لتسامح الأديان، والذي سيقام بمدينة سانت كاترين تحت رعاية الرئيس عبدالفتاح السيسي، مشيرا إلى أن الوزارة حريصة على تعريف الشباب المصري بالآثار التاريخية المصرية العريقة بما يعمق لديهم من قيم الولاء والانتماء لوطنهم، موضحا أنه سوف تقوم الوزارة بافتتاح ملاعب كره قدم وسوف تقوم بتنظيم رحلات الي مدينة سانت كاترين كي يشاهد جمال وروحانية هذه المدينة.

كما أعرب الدكتور خالد العناني وزير الآثار عن سعادته لانعقاد الملتقى في نسخته الخامسة، مؤكدا أن وزارة الآثار تعمل جاهدة على تطوير مدينة سانت كاترين هذه المدينة التاريخية الفريدة في آثارها وتاريخها الممتد على مدى السنوات من أجل استقبال ضيوف الملتقى وإخراج الملتقى بالصورة الملائمة لصورة مصروقال “نحن بصدد مشاركه ٤٠ سفير من جميع دول العالم كي يقموا بنقل الصوره للخارج عن أن مصر بلد الأمان كي يروي ان دير سانت كاترين يحتضن المسجد والكنيسة والشجره العليقه وجبل الماده وقد قامت الوزاره بافتتاح مكتبه الدير التي تعد من ثاني اكبر المكتبات في العالم.

وأكدت نبيلة مكرم وزير الدولة للهجرة وشئون المصريين في الخارج في كلمتها، أن مصر تبعث برسالة حب وسلام وطمأنينة لجميع الأديان في هذا الملتقى، مضيفا أن مصر ستظل دائما وأبدا بلد الأمن والأمان، تحتضن الجميع باختلاف دياناتهم وطوائفهم تحت سقفها.

وأكدت الوزيرة حضور ١٥ طفل من دولة الإمارات للمشاركة في المؤتمر وتقديم لوحه فنية عن السلام والتسامح.

الجدير بالذكر أنه قد أعلن اللواء خالد فودة محافظ جنوب سيناء، منذ عدة أيام عن افتتاح الاستراحة الشهيرة للرئيس الراحل محمد أنور السادات بمنطقة “وادى الراحة” في سانت كاترين، ضمن فعاليات ملتقى سانت كاترين الخامس للتسامح الديني “هنا نصلي معا”.