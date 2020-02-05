تفاصيل الحالة الصحية للفنانة المصرية «بشرى»

(المستقلة) – منى شعلان/ تعرضت الفنانة المصرية «بشرى» لوعكة صحية حادة، مؤخرًا ، نقلت على إثرها لأحد المستشفيات بالقاهرة، وذلك بعد عودتها من حضور فعاليات مهرجان العين السينمائي بدولة الإمارات.

حيث تعانى «بشرى» من أزمة تنفس حادة ، نتيجة لإصابتها بحساسية موسمية، شديدة للغاية تحولت من التهاب شعب هوائية لبوادر التهاب رئوى، مما استدعى الأمر احتجازها داخل المستشفى ، لتلقى العلاج اللازم.

وتحسنت الحالة الصحية للفنانة المصرية ، لتغادر المستشفى ، وتتواجد حاليا في منزلها ، ولكنها مازالت تحت إشراف الأطباء ، تعتمد على المحاليل والمضادات الحيوية ، وممنوعة من الحركة والحديث والاختلاط، مع الراحة التامة لحين تمام شفائها.

وعلى جانب آخر تشارك الفنانة «بشرى» في لجنة تحكيم الدورة الرابعة من «مسابقات أسوان الدولي لأفلام المرأة» والتي ستقام في الفترة من 10 إلى 16 فبراير القادم.