تفاصيل اغتصاب منة عبد العزيز: علاقة جمعت خمسة أشخاص في فندق

( المستقلة)… كشفت التحريات مفاجآت بشان ما تم تداوله عبر صفحات التواصل الاجتماعي” فيسبوك”، حول مقاطع فيديو لفتاة تدعي منة عبد العزيز، في الواقعة الشهيرة الخاصة بانتشار عدد من الفيديوهات أكدت فيها اغتصابها على يد شاب يدعي مازن إبراهيم، ويتم ضربها واغتصابها.

وأفادت التحريات التي أوردتها صحيفة “القاهرة 24” المحلية، إنه على خلفية ما تم تداوله على صفحات مواقع التواصل الإجتماعى بشأن مقطع فيديو يتضمن مشاهد لفتاة فى العقد الثانى من العمر إدعت خلالها قيام شخص بالتعدى عليها بالضرب وإحداث إصابتها وإغتصابها بمساعدة فتيات أخريات وقيامهم بتصويرها عارية فى أوضاع مُخلة كَرهاً عنها.

وتبين أن الفتاة المشار إليها قد إعتادت ممارسة أفعال مخلة بالآداب العامة ونشر مقاطع فيديو على إحدى التطبيقات لتحقيق مكاسب مادية بناءً على نسبة المشاهدة.

كما اتضح أن صحة الواقعة التى إدعتها ترجع إلى أنها دخلت إحدى الفنادق بمنطقة الطالبية بالجيزة وبرفقتها (5 أشخاص 3طلاب فتاتان جميعهم تربطهم علاقة صداقة بها، وأنهم أثناء تواجدهم بالفندق حدث خلاف بين الفتيات فتعدى أحد الطلاب على صاحبة الفيديو وأحدث إصابتها وإستولى منها على هاتفها المحمول- مبلغ 125 جنيه، وقام آخر بمواقعتها جنسياً كرهاً عنها وبضبطه إعترف بذلك، وقامت إحدى الفتيات بتصويرها بمقطع فيديو ونشره عبر مواقع التواصل الاجتماعى للتشهير بها على إثر الخلاف الذى حدث بينهما.

وتمكنت الأجهزة الأمنية من ضبط المذكورين وبمواجهتهم بما توصلت إليه التحريات أقروا بها، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيالهم.( النهاية)