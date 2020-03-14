تفاصيل ارتباط ياسمين صبري بأحمد أبو هشيمة

المستقلة /كشف الإعلامي المصري، عمرو أديب، عن تفاصيل ارتباط الممثلة، ياسمين صبري، برجل الأعمال، أحمد أبو هشيمة، وذلك بعد إعلانهما رسميا خطوبتهما.

وقال أديب، في حلقة أمس الجمعة، من برنامجه “الحكاية”، المذاع على فضائية “إم بي سي مصر”، إن ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة تعارفا على بعضهما منذ 3 أشهر تقريبا، بطريقة يصفاها أنها “صدفة لا يمكن أن تتكرر”.

أما عن موعد زفافهما، فأشار عمرو أديب إلى أنه من المقرر أن عقد القران بعد 3 أو 4 أشهر من الآن”.

وتم تداول أسماء ياسمين صبري وأحمد أبو هشيمة بصورة كبيرة على موقع “تويتر”، بعد انتشار أنباء ارتباطهما.

وأكد أحمد أبو هشيمة خطوبته من ياسمين صبري، أمس الجمعة، وأضاف أن تفاصيل وموعد عقد القران سيتم الإعلان قريبا عنه.

وبحسب بوابة صحيفة “أخبار اليوم” المصرية، فإن خاتم خطوبة ياسمين صبري من الألماس النقي، عيار 5.8 قيراط، وتم تصميمه خصيصا لها، أما قيمته فتفوق الـ200 ألف دولار.

شار إلى أن أحمد أبو هشيمة كان متزوجا من الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، من 2009 إلى 2012.

بينما كانت ياسمين صبري متزوجة من شخص من خارج الوسط الفني، وأعلنت انفصالها عنه في 2017، بعد زواج دام 5 سنوات.