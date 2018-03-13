تفاؤل في أمريكا باحتمالية لقاء ترامب ورئيس كوريا الشمالية

(المستقلة)… عبر مستشار الأمن القومي الأمريكي إتش.آر مكماستر، مساء أمس الإثنين، عن تفاؤل واشنطن إزاء وجود فرصة لعقد اجتماع بين الرئيس دونالد ترامب وزعيم كوريا الشمالية كيم جونج أون، لكنها مصممة على مواصلة الضغط على بيونجيانج لنزع أسلحتها النووية.

وقال مكماستر للصحفيين بعد إفادة أمام مجلس الأمن الدولي “ربما نكون قادرين على التماس حل دبلوماسي من أجل إخلاء شبه الجزيرة الكورية من الأسلحة النووية تماما”.

وأضاف “نحن جميعا متفقون على أننا متفائلون بشأن هذه الفرصة لكننا مصممون.. نحن مصممون على مواصلة الضغوط القصوى إلى أن نرى الكلمات تطابق الأفعال ونرى تقدما حقيقيا صوب نزع الأسلحة النووية”.(النهاية)