تغريم صحفي في السليمانية بـ ٣ ملايين دينار بسبب تقرير

(المستقلة)..قررت محكمة بداءة منطقة كلار التابعة لمحافظة السليمانية، اليوم الثلاثاء المصادف٢٦شباط ٢٠١٧،تغريم مراسل صوت أمريكا دلشاد انور بسبب تقرير له نشره في مجلة (رايةل) التي كان يرأس تحريرها الصحفي الشهيد كاوة كرمياني.

ونقلت جمعية الدفاع عن حرية الصحافة عن أنور قوله انه غرم اليوم بمبلغ ثلاث ملايين دينار عراقي بسبب نشره لتقرير حول الاستيلاء على الاراضي من قبل عضو قيادي في الاتحاد الوطني الكردستاني باسم عدنان حمة مينا في سنة ٢٠١٣ عندما كان مراسلا للمجلة، مؤكدا انه “بناء على قرار المحكمة يجب اعطاء المبلغ الذي سيقوم بصرفه من جيبه الخاص كون المجلة المذكورة قد اغلقت”.

ودعت الجمعية السلطات القضائية في محافظات الإقليم الى “التعاطي بمهنية وعدل مع الدعاوى التي ترفع ضد العاملين في الاعلام والصحافة” كوّن اغلبها لا يشكل سوءا عبئا و كبت للحريات الصحافية بدوافع سياسية و لا تمت للقوانين بصلة.

كما طالبت بإلغاء الحكم بحق (دلشاد أنور) لكونها تعرض لضغط واضح بهذه القضية اثناء نقله لتقرير إعلامي .