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تغريدة ناريه لترامب تنذر بأزمة بين أمريكا وتركيا

18/04/2018

(المستقلة) … عبر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، عن دعمه للقس أندرو برانسون الذي يحاكم في تركيا بتهم بالارتباط بجماعة متهمة بتدبير الانقلاب الفاشل في 2016، في قضية زادت التوتر في العلاقات الأمريكية التركية.

وقال ترامب على “تويتر”، “القس أندر برانسون، رجل نبيل وزعيم مسيحي في الولايات المتحدة، يحاكم ويتعرض للاضطهاد في تركيا دون سبب”.

وأضاف “يدعون أنه جاسوس، ولكن أنا جاسوس أكثر منه”.

وتابع، “آمل أن يسمح له بالعودة إلى أسرته الجميلة التي ينتمي إليها”.

وبحسب “رويترز”، ينفي برانسون الذي يعيش في تركيا منذ أكثر من 20 عاما الاتهامات. ويواجه السجن لمدة تصل إلى 35 عاما إذا أدين.

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