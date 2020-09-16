تغريدة علا الفارس عن التطبيع تشعل مواقع التواصل

المستقلة / أشعلت مذيعة الجزيرة الأردنية، عُلا الفارس، مواقع التواصل الاجتماعي بتغريدة مثيرة حول فلسطين وهرولة عدد من الدول نحو التطبيع.

وتعهدت المذيعة الأردنية في أحدث تغريدة لها أن لا تعترف بسلطات الاحتلال أبداً.

"أعاهد الله أن أبقى على عهدي مع #فلسطين وقضيتها حتى يعود الحق لأصحابه، وأن لا أعترف باسرائيل، والله على ما أقول شهيد"#عهد_فلسطين — عُلا الفارس (@OlaAlfares) September 13, 2020

وكتبت على صفحتها الموثقة في موقع تويتر: “أعاهد الله أن أبقى على عهدي مع ‎#فلسطين وقضيتها حتى يعود الحق لأصحابه، وأن لا أعترف بإسرائيل، والله على ما أقول شهيد”.

ونشرت التغريدة ضمن وسم سجل تفاعلاً واسعاً هو ‎#عهد_فلسطين.

وأعاد المئات نشر التغريدة، وتفاعلوا معها وأبدوا إعجابهم بموقفها المناصر للقضية الفلسطينية.