تغريدة تتسبب فى إعتذار “باسم مغنية” للشعب المصري

المستقلة/ منى شعلان/ تعرض الفنان اللبناني باسم مغنية ، لهجوم حاد من قبل رواد مواقع التواصل الاجتماعي ، بسبب تغريدة له ، عبر حسابه بموقع تويتر ، متعجباً من عدم إلتزام المصريين بإرتداء الكمامة ، فى ظل إنتشار فيروس كورونا المستجد (كوفيد-19).

حيث كتب باسم مغنية ، قائلاً : “يا أصحابي في مصر أتمنى الإجابة، فيه كورونا في مصر ولا مفيش؟ أنا حاسس إنو هيدا البلد الوحيد بالكون يللي ما فيه كورونا، يا رب يكون هيك، أنا الوحيد يللي حاطط كمامة، والكل بيطلع عليي”.

وبعد إنتقاده بسبب تلك التدوينة قدم مغنية ، إعتذار للمصريين ، قائلاً:“أتلقى هجومًا على السوشيل ميديا من البعض بسبب تويت سألت أصدقائي في مصر وهم كثر جدا”.

وتابع :”إذا كان هناك كورونا في مصر لأني أرى القليل الذين يضعون كمامة.. هل أخطأت في حق مصر؟ وأنا أقولها بكل حب.. أنا الذي كتبت من فترة تويت عن نفس الموضوع في لبنان”.

وأضاف: “الكل يعرف محبتي الكبيرة لمصر وأصدقائي هناك.. أنا الذي أعرف كل ركن فيكي يا القاهرة.. لو كنت مصريا وكتبت هذا التويت، هل كنت سأنتقد؟ أم لأني غير مصري. على فكرة أنا لبناني مصري سوري عراقي جزائري وعربي.. أنا أعتذر من كل شخص أحس بالإساءة.. تحية لمصر الحبيبة”.

من ناحية أخرى ، يتواجد الفنان اللبناني باسم مغنية ، فى مصر حالياً ، من أجل تصوير دوره فى حكاية “أبيض وردي” بمسلسل “إلا أنا”، بمشاركة الفنانة نجلاء بدر و جميلة عوض ، وهو من تأليف نجلاء الحديني وإخراج مريم الأحمدي.

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وكان قد شارك باسم مغنية ، فى السباق الرمضاني السابق ، بمسلسل النهاية والذي قام ببطولته الفنان يوسف الشريف ناهد السباعي وعمرو عبدالجليل ، أحمد وفيق، إياد نصار، سوسن بدر، محمد لطفي، محمود الليثي، سارة عادل، سهر الصايغ، باسل الزارو، فكرة يوسف الشريف، تأليف عمرو سمير عاطف، وإخراج ياسر سامي.