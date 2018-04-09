تعيين 3267 من حملة الشهادات في الجامعات والكليات الأهلية

(المستقلة)..كشفت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي عن تعيين وتوظيف ثلاثة الآف ومئتين وسبع وستين شخصا من حملة شهادات الدكتوراه والماجستير والبكالوريوس والشهادات الأخرى ضمن تشكيلات الجامعات والكليات الأهلية

وقال المتحدث الرسمي للوزارة حيدر العبودي إن الوزارة حرصت على استيعاب حملة الشهادات العليا والأولية منذ عام 2016 بحسب توجيه الوزير عبد الرزاق العيسى الذي حث على الافادة من حملة الشهادات من غير المعينين وتوظيفهم بالشكل الذي يخدم مؤسسات التعليم العالي ومعالجة تداعيات الأزمة الاقتصادية التي أثرت سلبا على مساحة التوظيف الحكومي.

وأضاف أن المؤشرات الإحصائية لاعداد الذين تم تعيينهم في تشكيلات التعليم الأهلي توزعت بين (730) وظيفة لحملة شهادة الدكتوراه و(885) لحملة شهادة الماجستير، و(950) لأصحاب شهادة البكالوريوس، و(702) للشهادات الاخرى.

واشار الى أن هذه الأعداد تم استيعابها خلال المدة التي بدأت منذ تولي العيسى مهمته وزيرا للتعليم العالي في عام 2016 وحتى عام 2018 .