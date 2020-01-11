تعيين “هيثم بن طارق” سلطانا لعمان خلفاً لـ قابوس

المستقلة / قالت وسائل اعلام عمانية ان هيثم بن طارق آل سعيد ادى اليمين القانونية أمام مجلس عمان، صباح السبت سلطانا لعمان، خلال الجلسة الطارئة التي عقدها المجلس في مقره بالبستان، بعد اعلان وفاة السلطان قابوس.

من هو هيثم بن طارق آل سعيد

** هيثم بن طارق بن تيمور آل بوسعيد ولد في عام 1954، لواحدة من زوجات أبيه الثلاث تُدعى أم قيس.

** بن طارق هو ابن عم السلطان الراحل قابوس بن سعيد.

** شغل أوائل الألفية الثانية منصب وزير التراث والثقافة بسلطنة عمان.

** عمل في بعض الأحيان كمبعوث خاص للسلطان قابوس بن سعيد.

** عمل سابقًا في وزارة الخارجية.