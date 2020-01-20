تعيين نائب جديد لقائد “فيلق القدس” بالحرس الثوري

المستقلة / أقيمت في العاصمة الإيرانية طهران، الاثنين، مراسم تكليف “محمد حجازي” بمنصب نائب قائد فيلق القدس بالحرس الثوري.

ويتولى “حجازي” المسؤولية خلفا لـ”إسماعيل قاآني”، الذي أصبح قائدا لفيلق القدس، بعد اغتيال الولايات المتحدة سلفه “قاسم سليماني” بغارة جوية في العاصمة العراقية بغداد، مطلع كانون الثاني/ يناير الجاري.

سرداری که به تحمیل تلفات به دشمن می‌اندیشد.

صبح امروز و در آیین معارفه فرمانده جدید نیروی قدس سپاه، با حکم فرمانده کل سپاه، سردار سرتیپ پاسدار #سید_محمد_حجازی نیز بعنوان جانشین این نیرو منصوب شد. pic.twitter.com/8oG3jKGi8m — اخراجی2🚩 (@ekhrajii) January 20, 2020

وشغل حجازي عدة مناصب عسكرية رفيعة، وفرض عليه الاتحاد الأوروبي، عام 2011، عقوبات بتهمة انتهاك حقوق الإنسان في إيران، وذلك على خلفية قمع احتجاجات عام 2009 حيث كان قائد “لواء ثأر الله” في الحرس الثوري بطهران.