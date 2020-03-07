تعيين مارك ميدوز بمنصب كبير موظفي البيت الأبيض

(المستقلة)..أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء الجمعة، تعيين عضو مجلس النواب، الجمهوري مارك ميدوز، في منصب “كبير موظفي البيت الأبيض”، خلفًا لميك مولفيني الذي تولى المنصب بالوكالة منذ يناير/كانون الثاني 2019.

وقال ترامب في تغريدة على حسابه الشخصي في موقع تويتر، أنه عمل مع ميدوز لفترة طويلة وعلاقته به “جيدة”.

وأشار إلى أن كبير موظفي البيت الابيض السابق مولفيني سيتولى منصب مبعوث الولايات المتحدة لأيرلندا الشمالية.

وبذلك يصبح ميدوز رابع شخصية تتولى منصب كبير موظفي البيت الأبيض في إدارة ترامب.

وكان ميدوز، الذي يمثل الدائرة الـ11 لولاية كارولينا الشمالية، قد أعلن العام الماضي أنه لن يسعى لإعادة انتخابه.

ويأتي قرار ترامب في إطار سلسلة من التعيينات جاءت بعد تبرئته في مجلس الشيوخ.

ولعب مولفيني دورًا بارزًا في تبرير قضية حجب مساعدات عن أوكرانيا التي كانت محور مساءلة ترامب في مجلس النواب.