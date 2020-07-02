تعيين الالمانية إيرينا فوياشكوفا-سولورانو نائبةً للممثل الخاص ومنسقةً مقيمة في العراق

(المستقلة)..أعلن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش اليوم تعيين السيدة إيرينا فوياشكوفا-سولورانو من ألمانيا نائبةً جديدةً لممثله الخاص في العراق، في بعثة الأمم المتحدة لمساعدة العراق (يونامي) ومنسقة مقيمة. وستشغل السيدة فوياشكوفا-سولورانو أيضاً منصب منسقة الشؤون الإنسانية.

وتأتي السيدة فوياشكوفا-سولورانو خلفاً للسيدة مارتا رويداس من إسبانيا، والتي تقاعدت من الأمم المتحدة في أيار/ مايو.

واعرب الأمين العام عن امتنانه للخدمة الطويلة والمتفانية التي قدمتها السيدة رويداس للمنظمة.

وترفد السيدة فوياشكوفا-سولورانو هذا المنصب بأكثر من ثلاثة عقودٍ من الخبرة العالمية في قضايا الهجرة واللاجئين، وتنسيق استجابات الأمم المتحدة الإنمائية والإنسانية، بما في ذلك بمنصب المنسقة المقيمة للأمم المتحدة في تركيا (2016-2019) وفي صربيا (2013-2016). ومنذ آب/ أغسطس 2019، عملت السيدة فوياشكوفا-سولورانو قائمةً بأعمال المدير الإقليمي لمكتب الأمم المتحدة للتنسيق الإنمائي لأوروبا وآسيا الوسطى في إسطنبول.

وفي الفترة 2010-2013، كانت السيدة فوياشكوفا-سولورانو مديرةَ إدارةِ الهجرة في المنظمة الدولية للهجرة (IOM) في جنيف، وشغلت منصب نائبةِ رئيسِ موظفي المنظمة الدولية للهجرة في عام 2009. وقبل ذلك، شغلت مناصب عُليا في المنظمة الدولية للهجرة في بانكوك وفيينا وجنيف ومانيلا.

السيدة فوياشكوفا-سولورانو حاصلة على شهادة الدبلوم في العلاقات الاقتصادية الدولية من الأكاديمية الدبلوماسية في فيينا ودرجة الماجستير في التاريخ والجغرافيا والقانون الدولي من جامعة فيينا وبكالوريوس في التاريخ وعلم الاجتماع والجغرافيا والعلوم السياسية من جامعة هايدلبرغ في ألمانيا. وتُجيد السيدة فوياشكوفا-سولورانو اللغات الإنكليزية والألمانية والتشيكية.