تعيين أول مذيعة متحولة في التلفزيون الباكستاني

(المستقلة)..عينت قناة “كوهنور” الإخبارية “مارفيا مالك” للعمل كمذيعة أخبار لتكون بذلك أول مذيعة متحولة تظهر على شاشة التلفزيون في باكستان.

وفي تصريحات لموقع BBC الإخباري، قالت “مارفيا”: “أتمنى أن أقدم شيئًا لمجتمع المتحولين جنسيًا في باكستان، وأن يتم منحهم حقوقًا متساوية كالرجال والنساء”.

وأوضحت أن أول ظهور لها على القناة الإخبارية أسعدها كثيرًا، وكان ذلك ثمرة ثلاثة أشهر من التدريبات المكثفة على التقديم الإخباري.

وأضافت: “يواجه المتحولون جنسيًا تمييزًا واضحًا في باكستان فالكثير منهم يكافحون من أجل العثور على العمل، حتى أن أغلبهم يلجؤون للتسول أو الدعارة من أجل الحصول على المال”.

وقالت: “عندما وقع الاختيار علي لتقديم الأخبار في القناة لم أتوقف عن الصراخ من شدة فرحي، فقد تحقق حلمي”.

وأضافت: “عائلتي تعرف أنني كنت أعمل في مجال عرض الأزياء، ويعرفون أيضًا أنني أعمل كمذيعة إخبارية فهو عصر الإعلام الإجتماعي والأخبار تنتشر بسرعة لكنهم لا يزالون يتبرؤون مني”.

وكانت “مارفيا” تعمل في السابق في مجال عرض الأزياء، حيث شاركت في أسبوع الموضة في باكستان، وأشارت بعض التقارير أنها حاصلة على درجة البكالوريوس في الصحافة، وتخطط للحصول على الماجستير في الآداب.

في حين قال رئيس القناة: “تم اختيار مارفيا بناء على جدارتها وموهبتها وليس على أساس الجنس”.