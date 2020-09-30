تعويض هائل لمريض تم عزله عن طريق الخطأ

المستقلة / أصدرت محكمة الاستئناف في أبوظبي حكماً بإلزام مستشفى بتعويض مريض بمبلغ 50 ألف درهم، بعد تشخيص خاطئ بمرض معدٍ مزمن ما ترتب عزله لمدة 16 يوماً.

وفي التفاصيل، فقد توجه المريض إلى قسم الطوارئ بالمستشفى، إذ كان يشكو آلاماً حادة في البطن إضافة الى الحمى والسعال. وشخص الطاقم الطبي حالته بأنها مرض السل الرئوي المعدي، ما أدى إلى حجزه بالمستشفى وعزله.

وأثناء فترة الحجر تم إلزام المريض ببرنامج علاجي مدته ثمانية أشهر ووصف له 12 حبة دواء يومياً، وبعد أن أجرى المستشفى فحوصاً له أُرسلت إلى الخارج، جاءت كل النتائج سلبية وتبيّن أن الرجل سليم، فسمح المستشفى بخروجه، إذ إن ما كان يعاني منه هو التهاب رئوي لا أكثر