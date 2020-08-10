تعليق إقامة مراسيم تبديل راية الامام الحسين لشهر محرم بسبب كورونا

( المستقلة ) / علي النصر الله / .. أعلنت العتبة الحسينية، اليوم الاثنين، عن عدم اقامة مراسيم تبديل الراية إيذاناً ببدء شهر محرم هذا العام، بسبب انتشار وباء كورونا ومن أجل المحافظة على أرواح الزائرين والمعزين.

وقال مسؤول مركز تنسيق المواكب الحسينية بالعتبة فاضل أبو دكة، في بيان صحافي وردت نسخة منه الى ( المستقلة ) مساء الاثنين ، إن “العتبة الحسينية المقدسة تعلن عن اعتذارها لعدم اقامة مراسيم تبديل راية الامام الحسين (عليه السلام) للعام الهجري الجديد بسبب انتشار وباء كورونا وللمحافظة على ارواح الزائرين والمعزين، فضلا عن التزامها بالإجراءات الصحية وتوجيهات المرجعية الدينية العليا”.

وأضاف إن “هذا القرار جاء بعد عدة لقاءات واجتماعات مع المتولي الشرعي للعتبة الحسينية المقدسة، والجهات الرسمية والامنية في محافظة كربلاء المقدسة، اضافة الى عدد من كفلاء واصحاب المواكب والهيئات الحسينية”.

واشار ابو دكة الى، إن “تبديل راية الامام الحسين (عليه السلام) من الحمراء الى السوداء سيكون بعد صلاة المغرب والعشاء من ليلة الأول من شهر محرم الحرام”، مؤكدا إن “تبديل الراية سيكون بدون تجمعات بشرية وبما تراه الجهات المنظمة بهذا الخصوص “.