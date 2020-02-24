تعطيل المدارس والجامعات فى مصر غداً

لسوء الأحوال الجوية

(المستقلة)- منى شعلان/ أعلن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء المصري، تعطيل الدراسة بالمدارس والجامعات غداً، على مستوى الجمهورية ، نظرًا لسوء الأحوال الجوية، وحتى تتمكن الأجهزة المعنية من التعامل مع كمية الأمطار المتوقع سقوطها.

حيث أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية، فرص سقوط الأمطار بكثافة غداً على عدد كبير من المحافظات.

وكلف مدبولي، بتفعيل غرفة مواجهة الأزمات بمجلس الوزراء، والتواصل على مدار اليوم مع الأجهزة المعنية للتعامل مع الظروف الجوية المتوقعة غدًا.

حيث شهدت شوارع القاهرة، اليوم الاثنين، موجة من الطقس السيئ، وسقوط أمطار غزيرة على كافة محافظات الجمهورية ، يصاحبها رياح باردة وانخفاض في درجات الحرارة.

كما أكدت الهيئة العامة للأرصاد الجوية ، لتعرض البلاد لحالة من عدم الاستقرار في الأحوال الجوية والمتمثلة في انخفاض درجات الحرارة وزيادة كميات السحب مع أمطار غزيرة ورعدية تصل إلى حد السيول.