تعطيل الدوام في نينوى ستة أيام مع فرض حظر جزئي

( المستقلة) … أعلنت نينوى، الثلاثاء، تعطيل الدوام في المحافظة ستة أيام، مع فرض حظر جزئي على التجوال.

وذكر بيان للمحافظة، “إشارة الى مقررات خلية الازمة المركزية، نسب محافظ نينوى نجم الجبوري تعطيل الدوام الرسمي في كافة الدوائر الحكومية باستثناء الدوائر الخدمية واعتبارا من يوم غد 18/3/2020 الى يوم 23/3/2020”.

وأشار البيان أيضا إلى “تطبيق حظر التجوال الجزئي خلال هذه ذاتها من الساعة الخامسة مساء الى الساعة السادسة صباحا”، لافتا إلى أنه “سيتم الإبقاء على الأسواق والمحلات والمخابز داخل الاماكن المفتوحة والسماح للمواطنين بالتبضع راجلين اثناء ساعات الحظر”.

وفرضت السلطات في إقليم كوردستان حظرا على التجوال في مدينتي أربيل والسليمانية، وذلك في إطار مواجهة خطر تفشي فيروس كورونا، وهو ذات القرار الذي اتخذته خلية الأزمة في بغداد، وأغلب المحافظات العراقية.( النهاية)