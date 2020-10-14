تعطيل الدوام في محافظة كربلاء بمناسبة وفاة الرسول

المستقلة/ – اعلن محافظ كربلاء المقدسة نصيف جاسم الخطابي، تعطيل الدوام الرسمي في المحافظة غدا الخميس بمناسبة وفاة الرسول الاعظم (ص).

وقال الخطابي في بيان تلقت المستقلة نسخه منه اليوم الاربعاء، انه قرر اعلان تعطيل الدوام الرسمي للدوائر الحكومية في المحافظة ليوم الخميس المصادف الخامس عشر من تشرين الثاني لتمكين أبناء المحافظة من أداء الزيارة في ذكرى وفاة الرسول محمد (ص) وتقديم الخدمات لزائري أمير المؤمنين (ع).

ووجه الخطابي، الدوائر الخدمية في المحافظة بتقديم الدعم والاسناد لمحافظة النجف الاشرف بهذه الزيارة .