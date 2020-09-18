تعزيز سبل التعاون وتطويرها بين العراق والكويت ودور لجان الصداقة بين البلدين 

المستقلة /سرى جياد/بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانمي سبل تعزيز التعاون بين العراق والكويت وتطويرها ولاسيما المجال البرلماني وتفعيل وتعزيز دورلجان الصداقة البرلمانية واستعراض علاقات التعاون بين البلدين. 

جاء ذلك خلال لقاء الحلبوسي بنظيره الغانمي وأكدوا فيه اهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي والدعم والتأييد المتبادل إزاء القضايا المختلفة في المحافل البرلمانية الدولية والآسيوية والإسلامية والعربية.

كماجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب ما تشهده دول العالم من مستجدات ناتجة عن التغيرات الصحية والاقتصادية الأخيرة.

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