تعزيز سبل التعاون وتطويرها بين العراق والكويت ودور لجان الصداقة بين البلدين

تعزيز سبل التعاون وتطويرها بين العراق والكويت ودور لجان الصداقة بين البلدين

المستقلة /سرى جياد/بحث رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي مع رئيس مجلس الأمة مرزوق الغانمي سبل تعزيز التعاون بين العراق والكويت وتطويرها ولاسيما المجال البرلماني وتفعيل وتعزيز دورلجان الصداقة البرلمانية واستعراض علاقات التعاون بين البلدين.

جاء ذلك خلال لقاء الحلبوسي بنظيره الغانمي وأكدوا فيه اهمية تكثيف التنسيق والتعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي والدعم والتأييد المتبادل إزاء القضايا المختلفة في المحافل البرلمانية الدولية والآسيوية والإسلامية والعربية.

كما جرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك، إلى جانب ما تشهده دول العالم من مستجدات ناتجة عن التغيرات الصحية والاقتصادية الأخيرة. pic.twitter.com/HAxgBj8Yyn — المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@medofspeaker) September 17, 2020

وأكد اللقاء أهميةَ تكثيف التنسيق والتعاون بين مجلس النواب العراقي ومجلس الأمة الكويتي، والدعم والتأييد المتبادل إزاء القضايا المختلفة في المحافل البرلمانية الدولية والآسيوية والإسلامية والعربية. pic.twitter.com/KXTcqtJFF9 — المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@medofspeaker) September 17, 2020

رئيس مجلس النواب @AlHaLboosii يلتقي رئيس مجلس الأمة الكويتي@MarzouqAlghanim وجرى خلال اللقاء استعراض علاقات التعاون بين العراق والكويت، وسبل تعزيزها وتطويرها، ولا سيما في المجال البرلماني، وتفعيل وتعزيز دور لجان الصداقة البرلمانية بين البلدين. pic.twitter.com/vW0f5FmKga — المكتب الاعلامي لرئيس مجلس النواب 🇮🇶 (@medofspeaker) September 17, 2020

كماجرى خلال اللقاء تبادل وجهات النظر إزاء العديد من الملفات والقضايا ذات الاهتمام المشترك إلى جانب ما تشهده دول العالم من مستجدات ناتجة عن التغيرات الصحية والاقتصادية الأخيرة.