تعرّفي على 10 وصايا للسعادة الزوجية

المستقلة /تسعى كل امرأة لإيجاد السبل الكفيلة لضمان سعادتها الزوجية. فالمرأة التي تحظى بالسعادة الزوجية تشعر دوماً بنشاط وحيوية لا مثيل لها، وتنجز جميع أعمالها بشوق ورغبة شديدة، وتبذل المزيد من العناية والدقة في تربية أبنائها وإرضاء زوجها، فلا تشعر بالضجر ولا تنتابها الهموم، وتسعى جاهدة لجعل الحياة الزوجية مليئة بالأفراح.

والحياة الزوجية السعيدة ليست طلسماً لا يمكن حله، ولكن الأهم من كل ذلك الحفاظ على السعادة الزوجية وليس بلوغها فقط؛ لأن كثيرات من النساء والسيدات ممكن يبلغن السعادة سرعان ما يفقدنها بسبب تصرفاتهن مع أزواجهن.

ومن أجل أن تبلغ الزوجة الحياة السعيدة ويتسنى لها الحفاظ عليها، يقول الدكتور مدحت عبد الهادي خبير العلاقات الزوجية هنا ما يسمى بالوصايا العشر وهي:

1- تجنبي الإفراط في تناول الأطعمة والتدخين لتحافظي على صحتك وسلامتك ورشاقتك.

2- إجعلي زوجك أقرب إليك من أمك وابنتك؛ لأنه الشخص الوحيد الذي يرافقك في حياتك الطويلة.

3- تجنبي توبيخه أو مايسيء إليه من الكلام أو ما يظهر عيوبه أو إثارته، وكوني على العكس من ذلك في عونه وحمايته في جميع المجالات.

4- لا تسمحي لأحد حتى لوالديك بتوجيه ما يسيء لزوجك في غيابه.

5- أسمعي زوجك ما يزيد حبه لك؛ لأن الزوج كالطفل يقبل على من يبادله المحبة والولاء.

6- احرصي على صفتي العفة والنزاهة عندك، فإنهما أساس حياتك الزوجية وعمادها.

7- ليكن صدرك رحباً وتسامحك كثيراً إذا أحسست بشيء في تصرفات زوجك لأنه مثل كل الناس ليس معصوماً عن الخطأ.

8- لا تنسي أن رضا زوجك وموافقته على ما تقومين به أفضل من عبارات الإعجاب والتمجيد فخذي رأيه في ذلك.

9- املئي بيتك بجو من الهدوء والاستقرار، والبهجة والانشراح والسرور؛ ليعكس كل ما في بيتك لزوجك.

10- كوني راضية بحياتك فلا تضايقيه بالشكوى، فهذا يزيد حب زوجك لك.

هكذا تضمني لك حياة أسرية سعيدة مملوءة بالحب والأمل، لو اتبعت هذه الوصايا العشر لإسعاد الحياة الزوجية ونجاحها.