تعرق اليدين .. الاسباب والعلاج

هذه المشكلة تواجه العديد من الأشخاص وهي تعرق اليدين والقدمين، ويشعرون بالإحراج عند مصافحة الناس، وربما لا يفهمهم الآخرين، وأنهم يعانون من مشكلة التعرق الزائد، مما يزيد من عدم ثقتك بنفسك ومن الإنطواء والبعد عن المناسبات، لهذا تعرف على علاج تعرق اليدين والقدمين بالأدوية وبالطب البديل وبالطرق الطبيعية ونصائح للتخلص من هذه المشكلة. أسباب تعرق اليدين هناك عدة أمراض يكون تعرق اليدين أحد أعراضها وعلاماتها،وهي:

أمراض الغدد الصماء، والغدد الصماء هي المسؤولة عن توزيع الهرمونات في الجسم الشد العصبي والإصابة بأحد الاضطرابات النفسية مثل التوتر والقلق، يظهر كعرض لاضطراب ما بعد الصدمة الإجهاد المستمر والإرهاق أمراض الجهاز العصبي الإصابة بمرض السكري ارتفاع درجة الحرارة أو الحُمى تعرق اليدين والجسم قد يكون من أحد أعراض الانسحاب من الإدمان الإصابة بأمراض الجهاز التنفسي الإصابة بالأورام الغدة النخامية إصابة العمود الفقري الإصابة بالأورام الليمفاوية إصابة العمود الفقري الإصابة بـأورام لب الغدة الكظرية آثار جانبية لبعض الأدوية والمكملات الغذائية نسبة انتشار تعرق اليدين ينتشر تعرق اليدين بين نسبة كبيرة من الأطفال حتى سن المراهقة وأحياناً يظهر عند كبار السن، ويظهر بنسبة ضئيلة بين الشباب من الجنسين من الذكور والإناث مضاعفات تعرق اليدين هناك عدة مضاعفات إن تركت هذه العلامة دون استشارة الطبيب حولها، وهي: يصعب التحكم في الأعمال التي تحتاج إلى حرف يدوية مثل الطهي أو إمساك القلم مثل الأعمال الكتابية يشعر الشخص بضعف الثقة بالنفس والانطواء لعدم الرغبة في مصافحة الآخرين بالأيدي يجد صعوبة في التعرف على شريك حياة لفرط التعرق علاج تعرق اليدين بعد الذهاب إلى الطبيب وتشخيص الحالة، يقوم الطبيب بإعطائك علاج تعرق اليدين بالطرق التالية: استعمال جهاز الإرحال الأيوني، وهو جهاز يعمل ببطارية يساعد على التخفيف من فرط التعرق إعطاء أدوية تعطى عن طريق الفم، من مادة البوتولينوم استخدام العلاج الإشعاعي لتخدير الجهاز العصبي باستخدام الحرارة إجراء عملية قطع العصب الودي حقن مادة الفينول في الوريد باستخدام الأشعة السينية CTT، لتخدير العصب الودي بالتبريد حقن موضعي باستخدام مادة توكسين البوتولينوم من أساليب العلاج هو العلاج النفسي والسلوكي للتخلص من هذه المشكلة إن كنت تعاني من التوتر الآثار الجانبية لـ علاج تعرق اليدين بعض العلاجات لا يدوم أثرها، وليست فعالة إلا لمدة زمنية محدودة مثل البوتولينوم والذي يتم إعطاؤه عن طريق الفم العلاجات تسبب المزيد من الألم، وسعر التكلفة مرتفع اشتكى بعض الذين استخدموا العلاج من فرط التعرق قد تفيدك الوصفات الطبيعية و علاج تعرق اليدين بالطب البديل، مع استشارة الطبيب وتناول الأدوية علاج تعرق اليدين بالطب البديل هذه الوصفات ليست علاج يعتمد عليها وحدها، ويجب عليك استشارة الطبيب عند استخدام هذه الوصفات الشاي الأخضر يشتهر الشاي الأخضر كأحد العلاجات الصينية التي تستخدم في علاج الالتهابات الجلدية، وهذا بسبب احتوائه على مواد مضادة للأكسدة تخلص البشرة من الالتهابات، وتعمل على التخلص من تعرق اليدين طريقة الاستعمال ضع أوراق الشاي الأخضر في إناء وضعه على الماء واتركه حتى الغليان، ثم اتركه حتى يصبح دافئاً، و اغسل يديك وأقدامك به خل التفاح خل التفاح مطهر ومنظف للبشرة والجسم، من الفطريات والميكروبات التي تصيب البشرة، وتؤثر على تعرق اليدين طريقة الاستعمال ضع ملعقة من خل التفاح على كوب ماء دافئ، واغسل يديك به واتركه حتى يجف على اليدين والقدمين لمدة من 15 إلى 20 دقيقة، وبعدها اغسل يديك بالماء الفاتر طرق الوقاية من تعرق اليدين هذه الطرق تساعد على علاج تعرق اليدين بطرق طبيعية، وقد تحميك من المشكلة وتساعد على الوقاية، وهي: بعد غسل اليدين، قم بتجفيفهما باستخدام منشفة نظيفة وجافة لمنع الجراثيم استخدم المحلول المحلي المعقم لتنظيف الجسم، أو الصابون الطبي لمنع الإصابة بالجراثيم، يفضل عدم استخدام الصابون العادي الموجود في الأسواق عرض يديك للتهوئة، فلا تقف في مكان حار أو درجة الرطوبة عالية أو عند التواجد في الأماكن المزدحمة، ولكن حاول التواجد في أماكن مكيفة لا تتناول الأطعمة التي تزيد من نسبة التعرق مثل الشطة الحارة والتوابل مثل الفلفل الأسود، ولا تكثر من شرب الأعشاب مثل الحلبة تجفيف اليدين باستعمال المناديل الورقية للتخلص من العرق استخدم مرطبات لا تحتوي على الفازلين هذه الطرق تساعد على علاج تعرق القدمين مع استخدام الطرق السابقة، وهي: لعلاج تعرق القدمين حاول أن تخلع الحذاء كل فترة، وقم بتغيير جواربك عند البلل فوراً، وقم بتغييرها وهي جافة يومياً لا ترتدي نفس الحذاء يومياً، وقم بغسله أسبوعياً ووضعه في الشمس والهواء للتخلص من الرطوبة والميكروبات بعد غسل القدمين جففهما جيداً باستخدام المنشفة، واستخدم البودرة المجففة لتجفيف القدمين عدم ارتداء الأحذية الرياضية أو الضيقة ويجب الحرص على ارتداء الحذاء الواسع الذي يحتوي على فتحات خصوصاً للنساء التقليل من الجهد المبذول في الختام؛ نرجو أن نكون قدمنا لكم جميع المعلومات المتعلقة بـ علاج تعرق اليدين والقدمين بالأدوية وبالطرق الطبيعية وبالطب البديل، وطرق الوقاية، ويجب التوجه فوراً إلى الطبيب إذا كان التعرق هو أحد علامات أحد الأمراض