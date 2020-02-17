تعرف على حقيقة زواج نبيلة عبيد من المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة

تعرف علي حقيقة زواج نبيلة عبيد من المطرب الشعبي عبد الباسط حمودة

(المستقلة) – منى شعلان/تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، صور تجمع بين النجمة المصرية نبيلة عبيد ، والفنان الشعبي عبد الباسط حمودة ، وهما يتبادلان نظرات الحب.

وتسببت تلك الصورة إلى إطلاق شائعة زواج الفنانة من المطرب الشعبي ، خلال الساعات الماضية ، بين رواد مواقع التواصل الاجتماعى ، وتعود الصور إلى كواليس تصوير مسلسل «نساء من ذهب» الذي يجمع بين نبيلة عبيد ونادية الجندي للمرة الأولى، ويشارك عبد الباسط حمودة في المسلسل كضيف شرف.

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مسلسل «نساء من ذهب» تدور قصته في إطار كوميدي حول 4 سيدات كبار في السن يقعن في عدد من المواقف الكوميدية، مأخوذ من “فورمات” أمريكى كوميدى أنتجته شركة ديزني ، ومن المقرر عرضه فى الموسم الرمضاني المقبل.