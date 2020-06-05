تعرف على 5 أغذية نتناولها بشكل خاطئ

يرغب الكثير منا بالأغذية الغنية بالبروتينات والفيتامينات للمحافظة على صحتنا، ولكن غالبًا ما نأكل بعض الأطعمة المغذية بشكل غير صحيح وينتهي بها الأمر إلى فقدان قيمتها الغذائية.

وفقا لموقع “بينك فيلا” فإن هناك العديد من الأطعمة التي نتناولها بطريقة خاطئة، من بينها.

بذور الكتان

تعتبر بذور الكتان طعاما رئيسيا ويجب إضافتها إلى نظامك الغذائي. تحتوي على مغذيات حيوية مثل الألياف وأوميغا3 والقشريات والمغذيات النباتية وغيرها. ومع ذلك، لا تستطيع أجسامنا هضمها عند تناولها كاملة. لذى يجب طحنها لتصبح سحيقا قبل تناول الطعام وتناولها دون، ذلك فقد يفقدها خصائصها المفيدة.

الكيوي

هل تقوم بإزالة جلود الكيوي وتناولها؟ ثم لا يجب أن تحتوي القشرة على تركيز عالٍ من العناصر الغذائية، بما في ذلك حمض الفوليك وفيتامين إي.

تناول ثمار الكيوي بقشورها يزيد من الألياف وفيتامين E ومحتوى الفولات بنسبة 50٪ و 32٪ و 34٪.

الطماطم

كثير منا لا يحب طهي الطماطم ويفضلون أن يأكلوا نيئة، لكن هذه ليست الطريقة الصحيحة ويجب أن تؤكل الطماطم المطبوخة للحصول على فوائد العناصر الغذائية مثل الليكوبين الذي يحمي من الأورام وأمراض القلب. تزيد العناصر الغذائية إذا قمت بتسخين الطماطم.

البروكلي

يجب أن يؤكل البروكلي نيئا أو على البخار. إذا قمت بغليها أو قليها فستفقد مغذياتها الحيوية، بما في ذلك فيتامين ج والكلوروفيل ومضادات الأكسدة والمركبات المضادة للسرطان وغيرها.

الثوم

يحتوي الثوم على الأليسين، وهو إنزيم مهم تزداد قوته فقط عند تعرضه للهواء. لذا يجب قطع الثوم وتركها للهواء لمدة 10 دقائق على الأقل قبل استخدامها.