تعرف على نصيحة تامر حسني لجمهوره

(المستقلة) – منى شعلان/وجه المطرب المصري تامر حسنى ، نصيحة لجمهوره، بضرورة رضا الوالدين ، وذلك عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعى فيس بوك.

وكتبت حسني قائلاً:”صباح الخير على أغلى ناس و جمعه مباركة على الجميع..ايه رأيكم اللي مقصر في حق والده او والدته يكلمهم دلوقتي حالاً و يسأل عنهم او يروحلهم او يصالحهم لو مزعلهم او مزعل حد فيهم و يكسب رضاهم”.

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وأضاف :”سند عظيم في الدنيا و سبب لفتح أبواب كتير مقفوله و مفتاح جنة في الآخرة، و نترحم على كل اللي مش معانا و ندعى لهم”.

من ناحية أخرى يعرض حاليا للفنان تامر حسنى ، بدور العرض السينمائى ، فيلم “الفلوس”، والذى حقق إيرادات مرتفعة للغاية بمصر ودول الخليج ، وهو قصة تامر حسنى، وسيناريو وحوار محمد عبد المعطى، إخراج سعيد الماروق، ويشارك في بطولته إلى جانب تامر حسنى كل من زينة، خالد الصاوى، محمد سلام، عائشة بن أحمد، بالإضافة إلى عدد من النجوم الذين يظهرون كضيوف شرف،أحمد السقا ومى عز الدين.