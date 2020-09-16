تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل”أسود فاتح” للفنانة هيفاء وهبي

المستقلة/ منى شعلان/ أعلن الفنان أحمد فهمي، عن موعد عرض أولى حلقات مسلسل “أسود فاتح”، بطولة الفنان اللبنانية هيفاء وهبي، وسيبدأ عرضه يوم الأحد الموافق 27 سبتمبر المقبل.

ونشر أحمد فهمي ، البوستر الرسمي للمسلسل عبر حسابه الشخصي على موقع تبادل الصور والفيديوهات القصيرة “انستغرام”، وعلق قائلًا: “البوستر الرسمي لمسسلل أسود فاتح، حصريًّا على شاهد VIP، ابتداءً من يوم 27 سبتمبر إنتاج صباح إخوان، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل، ترقبوا عرض مسلسلنا الجديد حصريًا على شاهد”.

وقد تم تأجيل تصوير مسلسل “أسود فاتح”، عدة مرات بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، نتيجة لتعليق حركة الطيران وعدم منح تصاريح للتصوير في دولة لبنان.

“أسود فاتح” يشارك في بطولته كل من النجمة هيفاء وهبي عدد كبير من النجوم أبرزهم روجينا، معتصم النهار، صبري فواز، أحمد فهمي، شريف سلامة، فراس السعيد، سلوى عثمان، رانيا منصور، حسام الجندي، حنان سليمان، نانسي صلاح، ناصر سيف، نبيل نور الدين، تأليف أمين جمال وإخراج كريم العدل.