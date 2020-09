تعرف على موعد عرض أولى حلقات مسلسل”أسود فاتح” للفنانة هيفاء وهبي

View this post on Instagram

البوستر الرسمي لمسلسل #أسود_فاتح حصرياً علي #شاهد VIP ابتداءً من يوم ٢٧ سبتمبر انتاج #صباح_اخوان تأليف: أمين جمال إخراج: كريم العدل Stay tuned for our new series Bright Black on the 27th of September exclusively on Shahid VIP #ahmedfahmi #ahmed_fahmi #actor #acting #success #positiveenergy #positivevibes #lebanon #egypt