تعرف على مواعيد مباريات المرحلة الثانية بتصفيات أفريقيا لكأس العالم 2022

المستقلة / حسام الدين جمال / تقام المرحلة الثانية من تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم “قطر 2022″، في الفترة بين مارس/أذار 2020 وأكتوبر/تشرين الأول 2021.

وأجريت قرعة المرحلة الثانية (قبل الأخيرة) من التصفيات الأفريقية لمونديال 2022، مساء الثلاثاء في العاصمة المصرية القاهرة، بمشاركة 40 منتخبا تم توزيعهم على 10 مجموعات.

وتقام الجولة الأولى من المرحلة الثانية بين يومي 23 و31 مارس المقبل، والجولة الثانية بين 1 و9 يونيو/حزيران القادم، فيما تقام الجولتين الثالثة والرابعة بين 22 و30 مارس/أذار 2021.

وتلعب الجولة الخامسة بين 30 أغسطس/آب و7 سبتمبر/أيلول من العام ذاته، ثم الجولة السادسة بين 4 و12 أكتوبر 2021.

ويتأهل متصدر كل مجموعة من المجموعات الـ10 إلى الدور الأخير من التصفيات، ويتم تقسيمها إلى مستويين بواقع 5 منتخبات في كل مستوى، ويلعب كل منتخب من المستوى الأول، مع أحد منتخبات المستوى الثاني ويصعد الفائز في مجموع مباراتي الذهاب والإياب إلى المونديال.

وتقام المرحلة الثالثة والأخيرة في الفترة بين 8 و16 نوفمبر/تشرين الثاني 2021.