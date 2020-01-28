تعرف على منافسي العين الإماراتي والأهلي السعودي في أبطال آسيا

المستقلة / حسام الدين جمال / نجح العين الإماراتي وأهلي جدة السعودي في التأهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال آسيا، بعد تخطيهما عقبة التصفيات الختامية، مساء الثلاثاء.

العين فاز على ضيفه بونيودكور الأوزبكي (1-0)، فيما فاز الأهلي على أرضه بالنتيجة ذاتها على استقلول بطل طاجيكستان.

الأهلي تأهل إلى المجموعة الأولى التي تضم كل من الوحدة الإماراتي، والشرطة العراقي، واستقلال طهران الإيراني.

في المقابل فإن العين سيلعب في المجموعة الرابعة، التي تضم كل من النصر السعودي، والسد القطري، وسباهان أصفهان الإيراني.

يذكر أن ناديي السيلية والريان القطريين فشلا في تخطي مرحلة التصفيات، حيث خسر الأول 4-5 بركلات الترجيح أمام شاهر خودرو الإيراني، فيما خسر الثاني 0-5 أمام استقلال الإيراني.

ومن المقرر أن تستمر مرحلة المجموعات بالبطولة الآسيوية لمدة 3 شهور، بين 10 فبراير/شباط المقبل وحتى 6 مايو/أيار.

وسبق للعين التتويج بدوري أبطال آسيا مرة واحدة في تاريخه، عام 2003، فيما فاز به الأهلي مرتين عامي 1986 و2012.