تعرف على كمية الامطار الهاطلة على العاصمة بغداد …بالأرقام

(المستقلة)… اعلنت أمانة بغداد يوم السبت عن تصريف مياه الأمطار الغزيرة التي هطلت على مدينة بغداد يوم أمس وبلغت كمياتها (39) ملم .

وذكرت مديرية العلاقات والاعلام ان ” ملاكات امانة بغداد المتمثلة بالدوائر البلدية ودائرة مجاري بغداد نجحت في استيعاب مياه الامطار الغزيرة التي بلغت (39) ملم حسب ما اعلنته الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي وتصريفها عبر الخطوط والشبكات الناقلة ومعالجة بعض المشكلات التي طرأت في أثناء هطول الامطار “.

واضافت ان “كميات الامطار الغزيرة صاحبتها رياح شديدة السرعة أدت الى حدوث قطع لخطوط نقل الطاقة الكهربائية ما أثر على محطات المجاري الحاكمة وسبب بعض المشكلات وتجمع المياه في جانب الكرخ لكن سرعان ما تم معالجة مشكلة الطاقة الكهربائية واستنفار جهود الملاكات البلدية لتصريف جميع المياه والمتبقي بعض الازقة القليلة جاري العمل على تصفيرها الآن باستعمال الآليات التخصصية من (الصاروخيات والشافطات والديزلات) ” .

وتابعت ان ” مناطق جانب الرصافة شهدت سيطرة جيدة على تصريف مياه الامطار لاسيما المناطق التي كانت تشهد مشكلات في مواسم الامطار السابقة ومنها المنطقة القريبة من طريق سريع محمد القاسم ضمن قاطع بلدية بغداد الجديدة التي لم تشهد أي تجمع للمياه وتم تصريف المياه عن جميع المناطق والمتبقي بعض الازقة البعيدة عن محطات المجاري التي يجري تصفيرها باستعمال الآليات التخصصية أيضاً ” .

وبينت ان ” منطقة الجادرية ضمن قاطع بلدية الكرادة شهدت حدوث تخسف مفاجيء في شبكة التصريف أدى الى حدوث تجمع للمياه الا ان ملاكات قسم المجاري باشرت فور سحب وتصريف المياه معالجة ذلك التخسف ” .

واشارت الى ان” امينة بغداد الدكتورة ذكرى علوش ووكيل امانة بغداد للشؤون البلدية تابعا ميدانيا على مدار الساعة اعمال تصريف مياه الامطار والمحطات والوقوف على المشكلات والمعوقات ووضع المعالجات السريعة لها “.

وبينت ان ” أمانة بغداد مستمرة هذا اليوم في تنفيذ خطتها لتصريف مياه الامطار للمناطق غير المخدومة ونصب مضخات الديزل وتوزيع الآليات التخصصية لتصريف جميع المياه ” .(النهاية)