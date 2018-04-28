تعرف على فيرا.. الفتاة الآلية التي تجري مقابلات التوظيف

(المستقلة)… ابتكرت شركة تقنية روسية ناشئة طريقة جديدة لمساعدة الشركات على التواصل مع الباحثين عن عمل وإجراء مقابلات معهم.

وتعتمد الشركة على “روبوت” نسائي تسمى فيرا، قادرة على مقابلة ما يصل إلى 1500 مرشح للعمل في يوم واحد، والقيام بعمليات الفرز من خلال التعيينات المحتملة.

وتستطيع فيرا القيام بذلك العمل الذي قد يستغرق شهوراً في الطريقة التقليدية وبكل يسر، حتى إنها تقوم بإرسال البريد الإلكتروني لإعلام المتقدمين بالنتائج.

والأكثر جاذبية أن فيرا تعمل لدوام كامل دون كلل أو ملل، أو حاجة للراحة، أو شعور بالقلق.

وفيرا أو “الروبوت فيرا”، هي تقنية برمجية ذكية تستخدم التعلم الآلي، ما يسمح لها بتطوير مهاراتها في المحادثة بمزيد من الممارسة.