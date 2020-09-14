تعرف على فوائد حبة الحلبة

المستقلة / .. بذور الحلبة واحدة من أفضل الطرق الطبيعية التى تستخدم فى علاج العديد من الامراض والوقاية من غيرها ، حيث تحتوى الحلبة على كمية عالية من الفيتامينات والعناصر الغذائية والمعادن التى تحافظ على صحة الجسم وحمايته من الأمراض ، وحسب ما ذكره موقع healthbenefitstimes فأن فوائد بذور الحلبة هى:

فوائد بذور الحلبة

1:علاج مرض السكري

تحتوي بذور الحلبة على الألياف بالإضافة إلى المواد الكيميائية الأخرى التي تعمل على إبطاء عملية الهضم وكذلك امتصاص الجسم للسكر والكربوهيدرات. يحسن استخدام السكر ويزيد من إفراز الجسم للأنسولين، أظهرت الدراسة أن تناول 10 غرامات من بذور الحلبة بانتظام والتي يتم نقعها في الماء الساخن يساعد في إدارة مرض السكري من النوع.

2:زيادة خصوبة الرجال

أظهرت الدراسة أن الرجال الذين تناولوا 500 ملغ من خلاصة الحلبة بانتظام قد شهدوا زيادة في مستويات هرمون التستوستيرون وفقدان الدهون والقوة مقارنة بالدواء الوهمي، أظهرت دراسة أخرى أن تناول 600 مجم من مستخلص بذور الحلبة لمدة ستة أسابيع تقريبًا يعزز الأداء الجنسي ويحسن الرغبة الجنسية والقوة.

3:مقاومة الأنسولين

ترتبط متلازمة التمثيل الغذائي بمقاومة الأنسولين، و يرتبط ارتفاع الأحماض الدهنية الخالية من البلازما وانخفاض مستوى الأديبونكتين بمقاومة الأنسولين في السمنة، أجريت الدراسة على تقييم تأثير trigonella foenum graecum على حساسية الأنسولين في الجرذان المقاومة للأنسولين عالية الفركتوز.

4:الوقاية من السرطان

تحتوى بذور الحلبة على بعض المركبات والعناصر التى تحد من خطر الاصابة بالامراض السرطانية المختلفة.

5:مفيد للأمهات المرضعات

يصف أطباء الايورفيدا الحلبة للأمهات المرضعات لأنها تحتوي على ديوسجينين يعزز كمية الحليب في الثدي،و يحتوي على فيتامين ومغنيسيوم مما يعزز جودة الحليب مما يجعل الرضيع يتمتع بصحة جيدة.

6:مشاكل الدورة الشهرية

تساعد الحلبة على تسهيل عملية الدورة الشهرية وتوفر الراحة من الأعراض المتعلقة بالدورة الشهرية، إنه بمثابة طمث يساعد على انسداد الحيض ويجعل العملية تعمل بشكل مريح وسلس.

7:خفض مستوى الكوليسترول

أظهرت الدراسة أن تناول الحلبة يقلل من مستوى البروتين الدهني منخفض الكثافة (LDL) بشكل كبير مما يمنع فرص الإصابة بالنوبات القلبية وتصلب الشرايين والسكتات الدماغية، بسبب احتوائه على نسبة عالية من الألياف ، فإنه يزيل الكوليسترول الزائد في الأوعية الدموية وشرايين الجسم، لأنه يقلل من محتوى الكوليسترول في مجرى الدم .

8:صحة الجهاز الهضمي

تساعد الحلبة في علاج الالتهابات والجروح ومشاكل الجهاز الهضمي، نظرًا لوجود خصائص مضادة للأكسدة.