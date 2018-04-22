تعرف على فوائد الشاي بدون سكر

(المستقلة).. يعد الشاي احدٌ أشهر المشروبات الساخنة في العالم، وبغضّ النظر عن الطعم الرائع للشاي وعن كونه أحد المشروبات التي تعطي شعوراً بالدفئ في فصل الشتاء فإنّ له العديد من الفوائد المختلفة للإنسان.

وتوجد العديد من الأشكال والأنواع المختلفة للشاي في الوقت الحالي ولكن الشاي الذي يحتوي على الفوائد المختلفة للجسم هو الشاي الأصلي الذي يتم استخراجه من النبات والذي يأتي بأربعة ألوان وهو الأسود، والأخضر، والأبيض، وشاي الأولونغ، والذي يعرف بالشاي الصينيّ.

وتتشارك جميع أنواع الشاي بنفس أصل النبتة فالشاي الأبيض هو الشكل الأصلي للشاي، وأمّا أنواع الشاي الأخرى فتتعرّض للأكسدة لتتحول لهذه الألوان فيكون أكثرها تعرّضاً للأكسدة هو الشاي المتعارف لدينا وهو الأسود.

ومن ابرز فوائد شرب الشاي بدون سكر:

1- يساعد الشاي المر على تقليل نسبة السكر في الدم.

2- يحمي من ارتفاع الكولسترول في الدم.

3- يحتوي على مضادات الأكسده المختلفه والمواد التي تقضي على البكتريا والمكروبات في المعده والأسنان.

4- يعمل على تقوية العظام.

5- يخلص من اضطرابات الجهاز الهضمي كالامساك والإسهال.

6- يساهم في تحفيز أحماض المعده.

7- يحد من فعالية فيروس الانفلونزا.

8- يساعد الشاي المر على التقليل من التخثرات التي تصيب الاوعيه الدمويه في الجسم.