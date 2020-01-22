تعرف على فوائد البطاطا الحلوة، تخفّف الالتهابات وتحارب البرد

تتميز البطاطا الحلوة بالطعم اللذيذ والمميز كما انها تساعد في تخفيف الشعور بالجوع حين تزداد شهية الشخص على الطعام خلال أيام الطقس البارد.

وتعتبر البطاطا الحلوة احد اكثر مصادر المعادن والعناصر الغذائية، كما أنّها تتضمن كميات عالية من الفيتامينات المهمة لصحة الجسم، منها:

– الفيتامين A

– الألياف

– الكالسيوم

– مضادات الأكسدة

ويمكننا التعرف اكثر على فوائد البطاطا الحلوة لجسم الانسان بشكل عام و في فصل الشتاء بشكل خاص، ومن فوائدها:

– تعمل على تعزيز صحة القلب والشرايين.

– تخفيض هبوط السكر في الدم.

– العمل على مكافحة الالتهابات وأمراض سرطان القولون.

– تدعم سلامة وصحة النظر.

– تجدد خلايا البشرة وبصيلات الشعر.

– تحمي من مشاكل الهضم وتعالج الإمساك وأسيد المعدة المرتفع.