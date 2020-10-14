تعرف على علامات نقص الحديد عند الأطفال

المستقلة …. يبدأ الاطفال حياتهم باكتشاف العالم من حولهم وفي سنوات عمرهم الاولى يواجه الأطفال حول العالم العديد من المشكلات الصحية التي تؤثر على نشاطاتهم اليومية ومن هذه المشكلات الصحية هي نقص الحديد عند الاطفال.

مشكلة نقص الحديد من الأطفال تعتبر شائعة بين الأطفال حول العالم وهذه الحالة الصحية عادةً ما تحدث بعد مرور 12 عشر شهرًا من عمر الأطفال.

اهمية عنصر الحديد في جسم الأطفال

يعد عنصر الحديد من العناصر الهامة للجسم، فهو يدخل في العديد من الوظائف الحيوية في الجسم، كما أنه جزء من الهيموغلوبين، وهو البروتين المسؤول عن حمل الأكسجين لجميع أنحاء الجسم.

مشكلة نقص الحديد عن الأطفال

تحدث عادةً نتيجة عدم احتواء جسم الأطفال على الكمية الكافية من عنصر الحديد، ذلك نتيجة توقفهم عن تناول الحليب الأطفال الذي يحتوي على كميات ونسبة عالية من عنصر الحديد، وعدم تناولهم للأطعمة الحاوية على الحديد بكميات كافية من أجل تعويض الفرق.

ماهي المؤشرات التي تظهر على طفلك كدلالة على نقص الحديد في جسمه:

عدم نمو الأطفال بالمعدل المتوقع، أي المعدل الطبيعي وهي عادة ما تسبب قلة في الوزن

أكثر عرضةً للإصابة ببعض أنواع العدوى على غير المعتاد.

الشعور بالتعب الشديد والإرهاق، وانخفاض الطاقة لديهم لممارسة بعض التمارين الرياضية.

مواجهة بعض المشاكل في كل من التركيز، والذاكرة.

مشاكل في السلوك، والتعلم والنمو لدى بعض الأطفال المصابين بنقص الحديد.

ان نقص نسبة الحديد في جسم الأطفال تردي ايضا الى الإصابة بفقر الدم لديهم وهو من شأنه ان يظهر العديد من العلامات الاخرى على طفلك، منها:

الشعور بالتعب الشديد والضعف.

المعاناة من ضيق التنفس خاصةً عند القيام بممارسة بعض التمارين الرياضية.

الشعور بالدوران، أو الدوخة في بعض الحالات.

الإصابة بالصداع.

يصبح جلد الطفل المصاب في بعض الأحيان شاحبًا.

المعاناة من التهيج.