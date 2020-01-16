تعرف على عدد سيارات “محمد رمضان” ومواصفاتهم.. صور

المستقلة/ منى شعلان/ نشر الفنان محمد رمضان ، صورة جديدة ، عبر حسابه على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام، بجوار إحدى سيارته الفارهة ، كما هو معتادة عليه .

وقد صرح رمضان ، فى إحدى اللقاءات التليفزيونية ، أنه محب لإقتناء السيارات ، وأنها هوية لديه منذ الصغر ، كان يجمع صور السيارات ويعلقها على الحائط ، وحينما إمتلك المال ، كان يشترى أى سيارة متميزة .

وترصد وكالة الصحافة المستقلة، عدد سيارات محمد رمضان ، ومواصفات كلا منها على حدة ، حيث يمتلك حتى الآن 9 سيارات.

لامبورجينى أفنتادور

تنتمي السيارة إلي فئة السيارات السوبر رياضية، المزودة بمحرك كبير مكون من 12 أسطوانة سعة 6.5 لتر، بقوة 740 حصان.

وتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 393 ألف دولار أمريكي ( أي ما يعادل 7 ملايين و 75000 جنيه مصري).

ماكلارين ” 720S ” سبايدر

تنتمي أيضاً سيارة ماكلارين الرياضية ” 720 S ” إلي فئة السيارات الكوبية الرياضية الخارقة، والسيارة مزودة بمحرك مكون من 8 أسطوانات، سعة 4 لترات مرتبط بشاحن تيربو مزودوج بقوة 710 حصان.

وتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 203 ألف دولار أمريكي ( أي ما يعادل 3 ملايين و650 ألف جنيه مصري) .

رولز رويس جوست

تنتمي السيارة الإنجليزية العريقة إلي فئة السيارات السيدان الفارهة، والمزودة بمحرك خارق مكون من 12 أسطوانة سعة 6.6 لتر، بقوة 563 حصان، والمرتبط بناقل حركة مكون من 8 سرعات.

وتبدأ أسعار السيارة الرسمية من 252 ألف جنيه أسترليني ( أي ما يعادل 5 ملايين و 750 ألف جنيه مصري .

رينج روفر فوج

حصل الفنان محمد رمضان على سيارة رينج روفر فوج باللون الفضى وتتميز هذه السيارة بكونها من فئة السيارات الرياضية متعددة الاستخدامات حيث تأتى بمقصورة داخلية واسعة ومريحة ويدعمها محرك سعة 5.0 لتر بقوة 525 حصان ويتراوح سعرها بين 4.500.000 وحتى 4.800.000 جنية مصرى.

بورشة 718 بوكستر أس المكشوفة

بورشة 718 بوكستر إس المكشوف والذى يأتى بتصميم عصرى ورائع بلون أبيض لؤلؤى موديل 2018 وسعرها حوالى 1.288.000 جنية مصرى “.

Dodge 2016:

تعد من أسرع السيارات السيدان على مستوى العالم، محركها 5700 سي سي وتبلغ قوة حصانها 370 و535 نيوتن متر وعند التحدث عن الوقود فيبلغ سعة خزانها 47 لترا واستهلاكها للوقود 13.9 لتر/100 كم ، ويبلغ سعرها 890 ألف جنيه مصري .

Jeep grand:

تعد سيارة “جيب جراند شروكي” من أفضل السيارات لعام 2015، ويصل سعرها في مصر من 580 ألف جنيه إلى 820 ألف جنيه للسيارة سعة 6400 سي سي.

سيارة كاديلاك اسكاليد 2020

يتميز هذا الإصدار الخاص من سيارة اسكاليد 2019 بإمتلاك هيكل خارجي باللون الأسود اللامع مع شبك أمامي أسود أيضاً ، واطارات نوافذ مع حواف أبواب باللون الأسود أيضاً ، وحصلت سيارة كاديلاك اسكاليد سبورت ايدشن 2019 على اطارات قياس 22 إنش بلون حصري يحمل اسم منتصف الليل الفضي Midnight Silver .

يبدأ سعر كاديلاك اسكاليد سبورت ايدشن في سوقها الأم بالولايات المتحدة الأمريكية من 84,790 دولار أمريكي .

سيارة مرسيدسG65:

تحتوي السيارة على أفضل وأقوى المحركات، بسرعة 6000 سي سي، بقو دفع قصوى تصل لـ612 حصان، كما أن العزم الأقصى للدوران يقدر بـ1000 نيوتن، كما أن ناقل الحركة أوتوماتيك 7 سرعات.

ويبلغ سعرها الأصلي 365 ألف دولار، أي ما يعادل مليون ريال سعودي، ولكنها كلفت محمد رمضان 7 ملايين جنيه نظرا لشراؤها من مزاد موسم السيارات بالرياض .