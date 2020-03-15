تعرف على ضحايا كورونا في الرياضة

المستقلة /بعدها أثار يوفنتوس الإيطالي موجة هلع عقب إعلانه سقوط مدافعه دانيلي روغاني باختبارات الكشف عن الفيروس المستجد منذ أيام قليلة، لتتبعه إجراءات الحجر الطبي للاعبي “السيدة العجوز” من بينهم النجم البرتغالي كريستيانو رونالدو المتواجد في بلاده.

وخرج أمس الجمعة نادي سمبدوريا من أندية “الكالتشيو” للإعلان عن إصابة 5 من لاعبيه أبرزهم مانولو جابياديني، تبعه نادي فيورنتينا بإعلان مرض مهاجمه الصربي دوسان فالهوفيتش.

بعد أن بدت الأمور بعيدة عن الملاعب الإنجليزية ورفضت رابطة الدوري الإنجليزي إيقاف عجلة المسابقة عن الدوران، جاءت إصابة الإسباني ميكيل أرتيتا مدرب أرسنال لتقلب الأمور رأسا على عقب وذلك مساء الخميس.

لتسارع رابطة “البريميرليغ” إلى تعليق المباريات بعد خروج نادي تشيلسي معلنة عن إصابة الجناح كولوم هودسون أودوي، أمس الجمعة.

كما سارع نادي بورنموث الإنجليزي لوضع حارس مرماه أرتور بوروك و4 مدربين من الجهاز الفني في العزل، بعد ظهور أعراض فيروس كورونا عليهم.

وكشف ليستر سيتي عن إصابة 3 لاعبين قام بعزلهم فورا عن بقية عناصر فريقه.

وإلى إسبانيا كانت الصدمة داخل جدران نادي ريال مدريد بعد الإعلان عن إصابة ضمن صفوف فريق النادي بكرة السلة، ليجبر النادي لاعبيه بكرة القدم والسلة على العودة إلى منازلهم للخضوع للحجر الصحي.

وفي فرنسا أعلن نادي تروا المنافس في دوري الدرجة الثانية الفرنسي لكرة القدم، أن اثنين من لاعبيه أصيبا بفيروس كورونا.

وسجل الدوري الألماني لكرة القدم “البوندسليغا” أول إصابة بفيروس كورونا، بإعلان نادي بادربورن إصابة لاعبه لوكا كيليان البالغ 20 عاما بالفيروس الجمعة.

وبعد الإعلان عن تعليق الدوريات الخمس الكبرى في أوروبا، أعلن الاتحاد الأوروبي رسميا أمس إيقاف بطولتي دوري أبطال أوروبا والدوري الأوروبي لأجل غير مسمى بسبب تفشي فيروس كورونا في دول القارة العجوز