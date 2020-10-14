تعرف على سبب وفاة الفنان محمود ياسين وتفاصيل أيامه الأخيرة

المستقلة/ منى شعلان / تداول رواد مواقع التواصل الاجتماعي، خلال الساعات القليلة الماضية ، خبر وفاة الفنان المصرى محمود ياسين، إثر إصابته بفيروس كورونا المستجد ، والذى رحل عن عالمنا عن عمر ناهز الـ79 عاما، فى الساعات الأولى من صباح اليوم الإربعاء ، بعد صراع طويل مع المرض.

وأوضح الدكتور أشرف زكى نقيب المهن التمثيلية ، فى تصريحات خاصة لـ”المستقلة” ، أن ماتردد حول وفاة الفنان محمود ياسين ، بفيروس كورونا ، غير صحيح ، وأن الراحل كان يعانى من إلتهاب رئوى ، نقل على إثره إلى مستشفى المعادى العسكرى ، على مدار أسبوعين إلى أن توفى فى الساعات الأولى من صباح اليوم ، بسبب هبوط حاد فى الدورة الدموية.

وأضاف أشرف زكي ، إن جنازة الراحل ستقام غدا بمسجد الشرطة بالشيخ زايد، عقب صلاة الظهر، مع اتباع جميع الإجراءات الاحترازية ضد فيروس كورونا المستجد.

وعن أسباب تأجيل الدفن والجنازة حتى غدًا الخميس، وذلك نظرا لأن أسرته بالكامل تعيش فى مدينة بورسعيد ، كما لديه شقيقا يعيش خارج مصر ، ومن المنتظر عودته ، لذلك وجب تأجيل مراسم الدفن حتى الإنتهاء أيضا من تصاريح الدفن.

أعلن الفنان عمرو محمود ياسين، عبر حسابه على فيس بوك، موعد جنازة الراحل محمود ياسين، المقرر أن تقام ظهر الغد الخميس بساحة مسجد الشرطة في التجمع الخامس.

وقال عمرو: “صلاة الجنازة غدا الخميس 15 أكتوبر في ساحة مسجد الشرطة بالشيخ زايد بعد صلاة الظهر، والعزاء على المقابر، مقابر جمعية الجيزة بطريق الفيوم”.

ومن المقرر أن تشيع الجنازة، ظهر الغد من مستشفي المعادي العسكرى بالقاهرة ، ويدفن في مقابر العائلة.

ونعت الفنانة شهيرة، زوجها الراحل الفنان محمود ياسين، بتعليق مقتضب “رحل حبيب عمري خلاص” أرفقته بصورة على موقع “فيس بوك”.

محمود ياسين ممثل مصري من مواليد عام 1941 في محافظة بورسعيد، وتخرج في كلية الحقوق جامعة القاهرة عام 1964، والتحق بالمسرح القومي قبلها بعام.

وبزغ نجم محمود ياسين فنيا في فترة السبعينات، ومن أهم أعماله السنيمائية في تلك الفترة كل من: “الخيط الرفيع، وحكاية بنت اسمها مرمر، وحب وكبرياء، والرصاصة لا تزال في جيبي”.

أما في حقبة تسعينيات القرن العشرين، وبداية الألفية الجديدة فقد ازداد عمله بشكل كبير في التلفزيون، وإن كان لم يبتعد عن السينما بشكل كامل، ومن أعماله التلفزيونية: “أبو حنيفة النعمان، وضد التيار، وسوق العصر، والعصيان”.

وتزوج محمود ياسين من الفنانة شهيرة، وأنجب منها الفنانة رانيا محمود ياسين، والسيناريست عمرو محمود ياسين.