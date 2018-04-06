تعرف على رواتب حكام كأس العالم 2018

(المستقلة)..نشرت صحيفة “ماركا” الإسبانية الأجور والرواتب التي سيتقاضاها حكام كأس العالم 2018 بكرة القدم، المقررة صيف العام الحالي في روسيا.

وتحدثت الصحيفة عن الضغوط الكبيرة التي سيتعرض لها الحكام في البطولة نتيجة لدورهم الكبير على أرض الملاعب، الأمر الذي دفع لزيادة الرواتب والأجور لهم، حيث سيدير مباريات البطولة 36 حكما رئيسيا إلى جانب 63 حكما مساعدا.

وبحسب موقع “UOL Esporte” البرازيلي، فإن الحكام سيحصلون على رواتب مختلفة، بحسب تقييمهم من قبل “فيفا” والذي يعتمد في التقييم بصورة كبيرة على الخبرة والأداء الوظيفي.

وتصل رواتب بعض الحكام مثل فيليكس بريش الألماني، وجنيد جاقر التركي، ونيستور بيتانا الأرجنتيني إلى 57 ألف يورو، بالإضافة إلى 2500 يورو لكل مباراة يشاركون بها.

كما سيتقاضى الحكام المساعدون حوالي 20 ألف يورو بالإضافة لـ1600 يورو لكل مباراة يشاركون بها