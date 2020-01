تعرف على حقيقة إرتباط الفنانة “أصالة” بطبيب المشاهير “فادى نصر”

View this post on Instagram

ولادي نعمه كبيره بحمد ربّي عليها بكلّ لحظه🙏🏻🙏🏻🙏🏻 الله يحفظ كلّ ولاد النّاس ويحفظهم 🙏🏻🙏🏻🙏🏻 نهاركم سعيد #أصاله @alyandadam