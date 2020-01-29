تعرف على حقيقة إرتباط الفنانة “أصالة” بطبيب المشاهير “فادى نصر”

المستقلة / منى شعلان/ تداول رواد مواقع التواصل الإجتماعى ، صورة للنجمة السورية أصالة ، مع الطبيب المشاهير فادى نصر، وإنتشرت شائعات عن إرتباط الفنانه السورية بالطبيب.

وردا عن ذلك نشرت الفنانة أصالة ، صورة لنجليها التوأم علي وآدم طارق العريان، وهما يجلسان على سيارة فارهة ، وذلك عبر حسابها على موقع الصور والفيديوهات إنستغرام ، وعلقت قائلة: “ولادي نعمة كبيرة، بحمد ربي عليها بكل لحظة، الله يحفظ كل ولاد الناس ويحفظهم”.

وجاء هذا بعد إنتشار تلك الشائعة ، وبدوره نفى الطبيب فادى نصر، فى تصريحات صحفية ، مايتردد من شائعات وأنهما أصدقاء فقط.

وكانت أصالة، قد أعلنت انفصالها ، خلال الفترة الماضية ، عن المخرج طارق العريان ، قائلة: “بمنتهى الأسف والحزن أُعلن انفصالي نهائيّاً عنّ والد أبنائي آدم وعلي، وأتمنّى على الجميع عدم الدّخول في التّفاصيل، حرصًا على مشاعري الّتي هلكت ومشاعر أولادي، وأنا كعادتي سأحرص على إتقان مسئوليتي تجاه أبنائي، ولنّ يُثنيني همّ عن إتمام عملي بالشّكل المُشرّف”.